Разошлись мирно: Дорофеева поздравила своего бывшего Дантеса с днем рождения

В начале полномасштабного российского вторжения Надя Дорофеева и Владимир Дантес объявили о разводе. Несмотря на то, что Надя уже нашла нового бойфренда, она продолжает заботиться о своем эксмуже.

Дантес еще раньше рассказывал, что они разошлись мирно как взрослые и сознательные люди, и желают друг другу всего лучшего. Слова подтвердились поступком артистки, которая оставила в инстаграм-сторис совместное фото с "эксом" и нежное поздравление. Сегодня Владимир отмечает 34-летие.

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С днем рождения тебя! Знаю, как много ты сделаешь всего крутого. Пусть твои мечты сбываются,

– написала певица.

Для публикации Надя распространила фото Владимира с его странички, где он раньше с любимой отдыхал в Мексике. Романтический отпуск был в январе 2022 года, и он стал последним в статусе женатой пары.



Дорофеева поздравила эксмужа с днем рождения / Фото с инстаграм-сторис

Сам музыкант пока никак не отреагировал на пожелания девушки и не распространил на свой инстаграм сторис, впрочем, в личной публикации он написал, что лучшим подарком для него будет, если подписчики сделают взносы в фонд "Вернись живым".

"У меня день рождения в День Конституции Украины! Лучшим подарком будет перечисление на фонд", – сказал Дантес. Также он сам оставил скриншот, где произвел оплату на счет благотворительного фонда.



Владимир Дантес празднует 34-й день рождения / Фото с инстаграм-сторис

Жизнь Владимира и Нади после развода