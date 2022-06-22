В среду, 22 июня, телеведущий и волонтер Сергей Притула отмечает день рождения. Ему исполнился 41 год, поэтому в сторону знаменитости раздаются приветствия.

Обратите внимание Сергей Притула в свой день рождения объявил о сборе средств на "Байракторы" для ВСУ

Жена Сергея Притулы трогательно поздравила его

В инстаграмме Сергея Притула поздравила и его супруга Екатерина. Она поделилась трогательной корреспонденцией, в которой обратилась к мужчине.

Сережа, дорогой! Очень хочу, чтобы все это скорее закончилось, чтобы ты, как на этом фото, мог пройтись по Крещатику с улыбкой, крепко держа всех своих детишек за руку. Знаю, как тебе непросто сейчас, но знай: даже если я не рядом, то я мысленно держу твою руку! Всегда!

– написала Екатерина Притула.

"Ты – сталь, ты – крица, ты – моща! Горжусь тобой каждый день, каждую минуту, потому что ты каждый миг делаешь нашу страну ближе к Победе! С Днем рождения, моя вселенная! Благодарю Бога за тебя каждый день! Люблю", – завершила поздравление звездная жена.

Также Екатерина Притула опубликовала архивные семейные фото, которые тронули сеть и собрали множество вкусов и комментариев с приветствиями.



Сергей Притула с семьей / Фото из инстаграма Екатерины Притулы



Сергей Притула с семьей / Фото из инстаграма Екатерины Притулы

На чувственное приветствие отреагировал сам именинник. "Даю тебя, мой солнечный семейный "байрактарчик"! Спасибо за твою любовь", – написал Сергей Притула.

Напомним, в свой день рождения Сергей Притула просит не пафосных поздравлений или подарков, а пожертвований его фонда. Он объявил сбор средств на покупку трех "Байрактаров" для ВСУ – до конца недели волонтер хочет собрать 500 миллионов гривен. Именинник также просит распространять информацию в сетях. Если вы также хотите присоединиться к сбору средств на "Байрактары", то выбирайте удобный способ задонатить по ссылке.