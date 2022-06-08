"Разве это можно назвать жизнью": Андрей Бедняков показал фото из оккупированного Мариуполя
Источник:инстаграм Андрея Беднякова
Ведущий Андрей Бедняков опубликовал кадры из родного Мариуполя, ныне оккупированного российскими войсками. Почитатели отмечают, что нельзя назвать жизнью те условия, в которых находятся мариупольцы.
Украинский телеведущий Андрей Бедняков опубликовал на странице в инстаграмме фото из Мариуполя. Родной город шоумена оккупировали российские захватчики, не давая возможности мирным жителям на нормальную жизнь.
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Андрей Бедняков показал фото из Мариуполя
Ведущий показал, как оставшиеся в городе люди выживают в оккупации. Мариупольцам приходится готовить еду на кострах, жить среди завалов и руин и экономить воду. Андрей Бедняков прокомментировал кадры из родного города.
"Жизнь налаживается", – говорили они. Оккупированный Мариуполь. Наши дни. Нет слов…
– написал ведущий.
Мариуполь в оккупации / Фото с инстаграма Андрея Беднякова
Мариуполь в оккупации / Фото с инстаграма Андрея Беднякова
Жуткие фото эмоционально прокомментировала коллега Маша Ефросинина: "Я не знаю, что ненавижу больше – эту бесчеловечную нечисть, которая сделала такое или беспомощность".
В комментариях украинцы не сдерживают эмоций, увидев жестокость россиян и их мира:
- "Классно наладили жизнь, блин";
- "Где бы не ступила нога "асвабадителей", везде разруха, боль, слезы, отчаяние! Гореть им в аду!";
- "Это уничтожение нации, так не должны жить люди. Ужас";
- "Боль каждого украинца – Мариуполь";
- "А разве это можно назвать жизнью…? В таких условиях даже выживание под вопросом! Да еще и жара и тотальная антисанитария! Никаких условий и какие там условия, воды нет!!! Ужаса в 22 году… злобы не хватает";
- "Все сейчас как в России";
- "Как жаль людей";
- "Ум отказывается принять, что это сейчас с нами происходит. Это ужасный затяжной сон... Он должен когда-то закончиться?! За все содеянное горе должно обязательно прийти расчет... с процентами";
- "Господи, прости. Держись, Украина, ты есть, и будешь".