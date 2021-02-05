Украинская актриса Ксения Мишина и ее избранник Александр Эллерт вместе с детьми отправились на заслуженный отдых. Для отпуска звездная пара выбрала солнечную Доминикану.

Источник: инстаграм Ксении Мишиной

Ксения Мишина и Александр Эллерт являются одной из самых популярных пар в украинском шоу-бизнесе. После финала проекта "Холостячка" к ним приковано особое внимание поклонников. Теперь фанаты наблюдают, как влюбленные отдыхают в Доминикане.

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Актриса на личной странице в Инстаграме опубликовала забавное селфи из самолета. Она позировала на фото вместе с сыном Платоном, любимым Александром и его дочерью Элей. Все четверо отправились в семейный отпуск, чему были очень рады.

Ксения Мишина об отдыхе

В публикации актриса рассказала, что на этот раз планирование отпуска было тяжелым. Было много сомнений, препятствий и неожиданных событий, которые происходили с того момента, когда они с Александром решили наконец осуществить маленькую мечту и полететь далеко-далеко.

То смена локации, то обольщение рабочими предложениями, то смена состава, то отсутствие билетов,

– поделилась Мишина.

Ксения призналась, что Александр взял решение всех нюансов на себя и они все-таки смогли попасть на райский остров. 12 часов в самолете – и всей семьей они нежатся на солнышке на побережье океана и отдыхают от повседневных дел и работы.



Ксения Мишина и Александр Эллерт с детьми / Фото из инстаграма Ксении Мишиной