У меня был непростой пример, – Рамина Эсхакзай откровенно объяснила, почему не хочет детей
Источник:"Дмитрий Гордон"
Журналистка Рамина Эсхакзай заявила, что не желает иметь детей. Звезда не планирует рожать вообще. Рамина предполагает, что все из-за непростого периода в жизни, когда она взяла ответственность за сестру и маму.
Блогерка не скрывает – из-за отсутствия желания рожать, она с детства думала об усыновлении. Ранее Эсхакзай говорила, что готова к отношениям с мужчиной, который уже имеет детей.
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Почему Рамина не хочет детей
Интервьюерша призналась, что не желает рожать детей, поэтому уже думала об усыновлении. По ее словам, все из-за тяжелого периода в жизни.
Наверное, потому, что у меня был непростой пример отношений с родителями. У меня есть сестра, для которой я была мамой. Когда родители развелись, я еще взяла на себя ответственность за свою маму,
– рассказала Рамина.
Эсхакзай добавила, что сильно заботилась о сестре, потому что не хотела, чтобы Диана чувствовала подавленность и нелюбовь.
По мнению звезды, желание родить ребенка не зависит от того, какой рядом мужчина даже если его сильно любить.
Смотрите интервью с Раминой Эсхакзай: видео
Еще в сентябре прошлого года в подкасти Рамина говорила, что не надо зацикливаться на том, чтобы родить ребенка, потому что "часики убегают". Она всегда думала о том, что можно усыновить малыша.
Рамина разошлась с женихом: коротко
- Несколько месяцев назад Эсхакзай разошлась со своим любимым, адвокатом Евгением Прониным. Они начали встречаться после скандального разрыва блоггера с Виталием Козловским.
- В мае 2021 года юрист сделал предложение ей на Мальдивах – подарил золотое кольцо с бриллиантом. Итого они были пять лет. О разрыве пара объявила весной.
- Недавно Рамина заметила, что думает над новыми отношениями. Она предположила, что человек, с которым он хотел бы построить отношения, вероятно, сейчас занят войной. Ведь ей важно, чтобы партнер участвовал в увольнении Украины.