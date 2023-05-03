Это нездорово, – Рамина Эсхакзай призналась, какие проблемы с бывшим женихом имела в отношениях
Источник:ютуб-канал Маши Ефросининой
Украинская интервьюер и блоггер Рамина Эсхакзай намекнула, что могло стать причиной разрыва с бойфрендом, адвокатом Евгением Прониным. Она рассказала, какие проблемы были в их отношениях с бывшим женихом.
Проблемами она поделилась в интервью Маше Ефросининой, которое было снято еще до новости о разрыве с любимым. Добавим, что недавно Рамина заговорила об усыновлении ребенка.
Интересно Надя Дорофеева зажгла арендованную квартиру, где живет вместе с Кацуриным: эффектные фото
Какая была проблема в отношениях
Рамина призналась, что она слишком много времени уделяет работе, а с бывшей женихом проводила мало времени. По ее словам, это плохо сказывалось на их отношениях.
Моя работа заполонила мою жизнь, и я сейчас учусь делать так, чтобы в моей жизни было что-то, кроме работы. У меня просто нет жизни, и это очень большая проблема. Это трудоголизм какой-то нездоровый, максимально нездоровый. Выходит так, что я не уделяю времени своему жениху, и это чрезвычайно плохо для отношений,
– рассказывала блоггерша.
Рамина объяснила, что она пыталась улучшить отношения, поставив работу на второй план. Сам Евгений тоже предлагал блоггерке искать какие-то компромиссы.
"Он говорил, что нужно, чтобы была какая-то жизнь, кроме работы: "Давай договоримся, что там хотя бы после восьми и в выходные ни ты, ни я не работаем", – рассказывала Рамина.
Однако пари так это не удалось спасти отношения. Несколько недель назад Рамина Эсхакзай сообщила, что разошлась с женихом Евгением Прониным.
Смотрите интервью с Раминой Эсхакзай: видео
Что известно о разрыве Рамины с женихом: детали
- Рамина Эсхакзай порвала с юристом Евгением Прониным, с которым встречалась 5 лет. Напомним, что он сделал предложение девушке в мае 2021 года, но до свадьбы так и не дошло.
- 31-летняя блоггерша отказалась объявлять причину разрыва и заявила, что не будет давать никаких интервью на эту тему. Они с Евгением якобы разошлись не из-за измен, а как взрослые сознательные люди.
- Добавим, что бывшие остались друзьями, но девушка хочет углубиться в себя и проработать моменты, где была токсична в отношениях с Евгением, чтобы не переносить эти триггеры в последующие.
- Сейчас Рамина не хочет ходить на свидание ради того, чтобы забыть то, что было. Она планирует "пройти период горения".
- Кстати, она работает с психологом из-за расставания с женихом.