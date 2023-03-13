Сейчас об этом не думаешь, – Рамина Эсхакзай отменила свадьбу с женихом

Более года назад блогерша Рамина Эсхакзай обручилась с Евгением Прониным. Но их свадьбу пришлось упразднить и отложить на неопределенный срок.

Вскоре пройдет два года с момента, когда блоггер Рамина Эсхакзай и адвокат и доброволец Евгений Пронин обручились на Мальдивах. Влюбленные не успели спланировать свадьбу, потому что началось полномасштабное вторжение.

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Рамина отменила свадьбу с женихом

Теперь Рамина и Евгений отложили планирование свадьбы на неопределенное время. Пока об этом нет времени даже подумать.

"Уж точно не хотим свадьбы какой-то пышной, потому что мы рассматривали варианты, а потом подумали: это же надо пригласить гостей, организовать, чтобы им все понравилось, чтобы им было весело. Распланировать все. Надо еще красиво выглядеть, надеть платье. Это какое-то выступление, на который смотрит множество людей. В голове столько мыслей крутится. Сейчас просто об этом даже не думаешь".

Также пара пока не думает о детях – им комфортно быть вдвоем. Единственное, о чем Евгений упрекает невесту – ее постоянная работа.



Рамина и Евгений / Фото с инстаграма блоггерки

Напомним, Рамина Эсхакзай призналась о помолвке в мае 2021 года. Адвокат признался девушке в любви во время отдыха на Мальдивах.

После полномасштабного вторжения Евгений Пронин стал добровольцем и служил в авиаразведке. Его работа была опасной и Рамина очень волновалась за жениха.

Блогерка недолго жила за границей, но впоследствии вернулась в Украину. Также в свою адвокатскую работу вернулся Евгений. Но он помогает невесте, когда та ездит в горячие точки, где снимает выпуски.