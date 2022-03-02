Ракеты будут падать на их города, – Андрей Макаревич обратился к россиянам, поддерживающим войну

Российский музыкант и участник группы "Машина времени" Андрей Макаревич известен своими проукраинскими взглядами. Недавно музыкант рассказал, каковой будет судьба тех жителей России, которые поддерживают ее агрессию против Украины.

Макаревич уже давно открыто презирает путинский режим. Недавно в своем фейсбуке артист написал, что россияне, которые кричат ​​"ура" всем тем ужасным событиям, которые творятся в Украине рано или поздно, почувствуют на себе, что история повторилась, однако против них.

Читайте "Ваши сыновья убивают": украинские звезды обратились к россиянам с призывом остановить войну

Те, кто сегодня кричит "Ура!", просто не представляют своих ощущений, когда ракеты начнут падать на их города – Москва, Питер... Да, из Украины не долетит. Поэтому их бомбить не страшно, да? Но история (как и природа) устроена так, что все возвращается. Рано или поздно. Вопрос времени, как говорит президент,

– написал в сообщении лидер "Машины времени".

Добавим, что еще в начале наступления российских войск на украинскую территорию Макаревич снял видеообращение, в котором призвал россиян прекратить это безумие.



Андрей Макаревич обратился к россиянам, поддерживающим войну / Фото unian.net

Также мужчина отреагировал и на то, что российские власти хотят запретить вещать телеканалу "Дождь" и радио "Эхо Москвы", которые Кремль назвал экстремистскими. Андрей Макаревич сказал, что теперь у России началась настоящая война со своим народом.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм , там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!