"Делает укрытия непригодными для пользования": Дантес посмеялся над Могилевской
Источник:инстаграмм Владимира Дантеса
Певец Владимир Дантес публично посмеялся над своей коллегой – Наталией Могилевской. Причиной этого стало пение артистки в метро во время воздушной тревоги.
Могилевская и Дантес находятся в дружеских отношениях, раньше они сотрудничали. Но артиста изрядно рассмешило сообщение, которое он увидел в твиттере. Поэтому Владимир поделился им в личных инстаграм-сторисах.
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Как Дантес посмеялся над Могилевской
Утром 10 октября украинские города попали под массовый ракетный обстрел россиян. Во время воздушной тревоги метрополитены являлись укрытием для киевлян. На станции метро "Позняки" была замечена Наталья Могилевская. Артистка вместе с другими жителями столицы скрывалась от циничных обстрелов. Она решила хоть немного улучшить настроение украинцев в это ужасное утро.
Пользователь твиттера Саша Кульчицкий опубликовал сообщение, в котором призвал киевлян избегать станций метро, где во время воздушной тревоги появляется Наталья Могилевская.
Уважаемые киевляне, во время воздушных тревог старайтесь избегать станции метро "Позняки". Туда приходит Наталья Могилевская, начинает петь и делает укрытия практически непригодными для пользования,
– написал он в твиттере.
Владимир Дантес опубликовал скриншот этого сообщения на личной странице в инстаграмме. Артист отметил, что это его изрядно разсмешило.
Дантес о Могилевской в укрытии / Скриншот инстаграм-сторис певца
На самом деле утро 10 октября для всех украинцев было очень тяжелым. Многие граждане сравнивают его с началом войны. Россияне цинично обстреляли критическую инфраструктуру, в который раз убили мирное население, принесли горе в украинские семьи. Началась новая эскалация этой ужасающей войны.Мгновенно информируем о ракетных обстрелах Украины в нашем Telegram канале – подписывайся
Что об обстреле Киева говорили звезды
- Слава Демин утром 10 октября находился в Киеве. Он показал фото, сделанное за 10 минут до прилета ракеты возле его офиса.
- Первая леди Елена Зеленская опубликовала видео, как киевляне поют в метро во время воздушной тревоги и ракетной атаки.
- Джамала сейчас находится в Варшаве с детьми, однако почувствовала, что такое агрессия России. Кофейня артистки и ее мужа TAKAVA Coffee-Buffet пострадала от ударной волны из-за ракетных обстрелов.
- София Ротару, которая последние 8 лет не стеснялась работать на страну-агрессора Россию, изредка комментирует атаки на гражданское население и инфраструктуру. 10 октября она опубликовала 4 инстаграмм-сторис с кадрами из Киева, где якобы находилась в начале войны и якобы есть сейчас.
- Народная артистка Украины Нина Матвиенко 10 октября отметила 75-летие. Она сказала, что ей горько отдавать себе отчет, что 75 лет наступили в такое тревожное время и день.