"Делает укрытия непригодными для пользования": Дантес посмеялся над Могилевской

Певец Владимир Дантес публично посмеялся над своей коллегой – Наталией Могилевской. Причиной этого стало пение артистки в метро во время воздушной тревоги.

Могилевская и Дантес находятся в дружеских отношениях, раньше они сотрудничали. Но артиста изрядно рассмешило сообщение, которое он увидел в твиттере. Поэтому Владимир поделился им в личных инстаграм-сторисах.

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Как Дантес посмеялся над Могилевской

Утром 10 октября украинские города попали под массовый ракетный обстрел россиян. Во время воздушной тревоги метрополитены являлись укрытием для киевлян. На станции метро "Позняки" была замечена Наталья Могилевская. Артистка вместе с другими жителями столицы скрывалась от циничных обстрелов. Она решила хоть немного улучшить настроение украинцев в это ужасное утро.

Пользователь твиттера Саша Кульчицкий опубликовал сообщение, в котором призвал киевлян избегать станций метро, где во время воздушной тревоги появляется Наталья Могилевская.