10 октября в Киеве из-за агрессии россиян была крупнейшая ракетная атака с 24 февраля. Есть погибшие и раненые, но, несмотря на беду, которую наделала Россия по всей территории Украины, украинцы не сломались и продолжают бороться. Об этом и подчеркнул Вакарчук на знаковом месте – Киевском мосте, который также стал одной из целей россиян. Однако он выдержал удар – говорят, что он изготовлен из 700 тонн стали с мариупольского завода "Азовсталь", что очень символично.

Читайте также "Моя страна под огнем": реакция звезд на массированный ракетный удар по городам Украины

"Сегодня я на нашем Пешеходно-велосипедном мосту спел песни, в частности, "Город Марии", которая посвящена Мариуполю. И знаете, почему? Говорят, конструкция моста сделана именно из стали Азовстали. Вспоминаю, 22 февраля, за два дня до российского полномасштабного вторжения, мы с "Океан Эльзы" сделали импровизированное выступление на этом же мосте в Киеве. Чувствовали тогда, что должны быть все вместе, как один. Сегодня рашистские ракеты в очередной раз терроризировали Украину и Киев. Но им никогда не удастся разрушить мост между душами и сердцами украинцев!" – написал Вакарчук.

Мгновенно информируем о ракетных обстрелах Украины в нашем Telegram канале – подписывайся

Реакция сети

Поклонники Вакарчука были поражены, что певец на момент "прилетов" был в Киеве и пришел на место, где всего несколько часов назад был ракетный удар. Они поблагодарили исполнителя за его стойкость:

"Святослав, Вы невероятны! Спасибо за выдержку и поддержку! Мы – украинцы!!!! Непобедимые!!!";

"Слава, мы с женой были на вашем концерте в этом самом месте за день до полномасштабной войны. Мы очень хорошо помним о словах, которые вы тогда сказали. Все переживем!!!";

"Мы сегодня стали еще крепче и еще более едины! Люблю вас всех, держимся. "Боремся и победим"!!";

"Много уважения к Вам, Слава!";

"Держусь за вашу музыку! Слава Украине!";

"Вместе, как и 22 февраля";

"Слезы, но стало легче";

"Спасибо Вам за поддержку! Вы настоящий патриот! Слава Украине";

"Спасибо Вам, за вашу колоссальную поддержку! Вы лучший! Слава Украине!";

"Святослав, вы истощены. Спасибо за поддержку".

Отметим, что утром 10 октября русские войска массированно обстреляли украинские города. Всего за одно утро враг выпустил более 80 ракет, большую часть которых уничтожили силы ПВО. Российские кафиры ударили по украинским городам из акватории Черного моря и из Каспийского региона. Массовый ракетный удар российских террористов унес жизни более десяти человек, наибольшее количество жертв – в Киеве. Еще около 60 человек получили ранения.

Смотрите также: После массированной ракетной атаки Зеленский обратился к украинцам: видео