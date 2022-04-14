Работа с Зеленским, переезд из Киева, творчество и волонтерство: интервью с Наталкой Карпой

Певица Наталка Карпа покинула Киев. Вместе с дочкой Златой она сейчас проживает во Львовской области. Муж остался защищать столицу. Артистка, как и все вынужденные переселенцы, мечтает поскорее вернуться домой.

Мы встретились с Наталкой в уютном заведении во Львове. В относительно спокойном городе живут родители исполнительницы, однако она очень скучает по дому в Киеве. Мы узнали, как Карпа переживает разлуку с Киевом, с кем из звездных друзей общается сейчас, к каким волонтерским инициативам приобщается.

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Также Карпа вспомнила, как работала с Владимиром Зеленским в "Квартале 95". Изменилось ли отношение артистки к Зеленскому после того, как он стал президентом – узнайте в рамках проекта "Интервью24" .

Разлука со столицей и приезд во Львов

Вы сейчас во Львове. После недолгого по поводу пребывания в Киеве вы снова дома. Как вам дается разлука со столицей?

Наверное, на бытовом уровне каждый привыкает к своему. Понимает, что это его дом, квартира, кровать, спальня, вещи ребенка, его игрушки, садик и т.д. Но больше не хватает родных людей, семьи, которая частично осталась в Киеве. Скучаю по друзьям, общению, рабочим моментам, которые в столице были налажены.

Сейчас женщины с детьми должны искать безопасные места и не мешать мужчинам защищать нашу землю. Конечно, сложно все оставлять, но у меня есть маленькая дочь, поэтому прежде всего должна заботиться о ее безопасности. Поэтому мы временно переехали в Львовскую область.

Спасибо за атмосферную локацию для разговора кофейни – кондитерской " Цукерня " .

Хотя в столице живу уже 6 лет, но Львов – мой родной город. Не представляю себя без Львова. Здесь вдохновляюсь, здесь очень много особенных для меня мест, где формировалась, как личность, где развивалась, где имела первые свидания, где радовалась успехам, где были первые концерты. Поэтому сейчас в такое непростое время Львов меня согревает. Конечно, не хватает оставшегося в Киеве дома, но это минимальная жертва по сравнению с тем, что совершают наши воины и люди в местах активных боевых действий.

Нам, женщинам, нужно быть очень сильными, собрать свободу в кулак. Мы должны поднимать патриотический дух, давать его нашим мужчинам, защитникам. Должны показать настоящую женскую силу, энергию.



Наталка Карпа во время войны переехала во Львов / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Когда в городах Украины начались взрывы, люди массово начали бежать за границу в западные области. Этот путь мог занимать несколько суток. Как вам удалось уехать из Киева?

Я приехала во Львов за несколько дней до 24 февраля. Ехала со слезами, криками. Муж тогда говорил: "Знаешь, ты, наверное, мало разбираешься в военном деле, но когда к границе подтягиваются войска – это одно, но когда приезжает логистика (баки с горючим, мобильные бригады, обслуживающие танки и т.д.) – это другое. Увидишь, будет нападение". Тогда я собрала "тревожный" чемодан, о котором все говорили, и со Златой уехала из Киева.

Как вы узнали о войне?

Перед отъездом из Киева Евгений говорил: "Я буду оберегать нашу землю, а ты будешь оберегать самое ценное – нашу дочь". Тогда я со слезами на глазах уехала, потом жалела, посидела несколько дней и уже собирала чемодан, чтобы возвращаться домой.

Накануне муж позвонил по телефону и сказал: "Наталка, сиди там, я тебя очень прошу. Сейчас начнется". Но я упрямый человек, уверявший, что ничего не будет.

24 февраля в 4 утра был звонок: "Началось. Работаем по плану: я защищаю землю, ты – доченьку".



Певица покинула Киев за несколько дней до войны / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Где остановились во Львове?

Первые дни жили с родителями, в многоэтажке. Но с малышом сложно бегать в укрытие во время воздушных тревог, поэтому решили переехать к моей двоюродной сестре, живущей в частном доме во Львовской области. Там безопаснее, рядом нет стратегических объектов. И с ребенком за городом полегче.

Как обустроили жизнь на западе?

Сложно обеспечить быт. К примеру, я со Златой уехали из Киева в зимних вещах. Теперь, когда теплеет, думаю, где в маленьком городке, где есть 2 – 3 продуктовых магазина, купить какие-то кроссовки, одежду. Муж не может передать, потому что Новая почта не всегда работает, квартира закрыта.

Недавно пришла соседка сестры и сказала: "У меня вещи дочери остались, я тебе дам". И я не гнушаюсь, сейчас не время для этого. Вещи Златы тоже отдаю. Так же делает Тарабарова. Живем в то время, когда нужно передавать друг другу то, что есть в остатке.

Общение с переселенцами и мнения о выезде за границу

Западные области стали убежищем многих людей и артистов. Как-нибудь, возможно, общаетесь с переселенцами или своими коллегами?

Да, конечно. Постоянно на связи со Светланой Тарабаровой. Общались в мирной жизни в Киеве, сейчас так же. Очень переживала за нее, потому что ее дом расположен в Житомирском направлении, где были активные боевые действия. Перед войной муж говорил, чтобы я звонила подругам, предупредила, что возможные боевые действия, чтобы они не пренебрегали этим, то со Светланой я тоже сразу сконтактировала.

Прошлый Новый год мы встречали дома у Светланы. Она с мужем очень долго мечтала об этом доме. У них всегда уютно. Но во время войны еще раз понимаем, что самая большая ценность – это дети. Слава Богу, сейчас они в безопасности.



Наталья Карпа в "Цукерні" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Во Львове волонтеры и власть делают все возможное, чтобы сохранить культурное наследие. Памятники архитектуры и другие культурные ценности пытаются оградить от возможных обстрелов со стороны оккупантов. Старинный Львов сейчас хоть и наполнен людьми, но чувствуется напряжение и тревога, от которых не спрятаться в войну. Каким Львов для вас сейчас?

Львов сейчас военный. Львов – это Украина, поэтому он не может быть оторван от другой части территории, даже если здесь относительно спокойно. В настоящее время в Украине нет безопасного места. Конечно, во Львове много патриотов, которые любят свой город и готовы помогать ему, оберегать.

Многие женщины с детьми уехали из Украины, чтобы уберечь их от постоянных взрывов, сирен и т.д. Почему вы остаетесь в стране? И рассматриваете ли вариант выезда из Украины?

Пока не думала о выезде за границу, хотя понимаю, что есть возможность поехать в несколько стран, потому что где-то есть родственники, где-то друзья. Но как-то не хочется. Здесь все родное – украинский язык, люди, с которыми вместе переживаем все. Пока хочется оставаться здесь, где все близко.

Сюрприз от мужчины и его работа в полиции

Недавно мужчина преподнес вам сюрприз, приехал во Львов. Поделитесь воспоминаниями с того дня.

Я не знала, что он будет проезд во Львове. Позвонил, спросил, я у сестры. Говорю: "Да", а он: "Готовь ужин". Это очень приятно. Поужинал, а утром уехал. Злата постоянно была возле него. Было очень сентиментально и тепло.



Карпа рассказала о сюрпризе от мужа / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Ваш супруг защищает наше государство с оружием в руках. К каким задачам он приобщается?

Сейчас Евгений в Киеве, в полиции. Он не все мне рассказывает, ведет военный дневник в телеграмме.

Поддерживаете ли связь с коллегами, которые вступили в ряды терробороны или ВСУ? К примеру, ваш кум Тарас Тополя вместе с музыкантами из группы "Антитела" сейчас защищает Киев.

Не разрешаю себе сейчас ему звонить, отвлекать. Стараюсь поддерживать в социальных сообщениях и т.д. К примеру, недавно видели Тараса по телевидению, написали, что мы любим его, что вместе с ним.

Дочь Карпы и ребенок Евгения от первого брака

Объясняли ли вы Злате, что происходит в стране? Как проводите с ней сейчас время?

Злата еще маленькая, у нас все происходит на игровом уровне. Когда бежим в убежище, говорю: "Златочка, надо быстренько собираться". Она понимает, что все куда-то бегут, говорит: "Прячься". Берем в укрытие одеяло, планшет, потому что оно очень активное, надо чем-то отвлекать.

У Евгения есть дочь Аня от первого брака. Где сейчас она?

Она с родными жила в Павлограде, потом приехала к нам во Львовскую область. 2 дня не могла прийти в себя, пережила сильный стресс. Аня хорошо рисует, учится в художественной школе. Приехав, она нарисовала наших военных с флагом, у них все было оружие и на каждом оружии была красная точка. Я спросила: "Анечка, а что это за точка?". Она ответила: "Это оптический прицел, чтобы наши убили всех врагов, чтобы они ясно видели, куда стрелять, чтобы точно всех уничтожили". Она все отлично понимает. Сейчас Аня в Италии вместе со многими другими детьми из Украины там отдыхает от того, что пришлось пережить дома.

Родные в местах боевых действий и России

Кто-то из ваших родных, знакомых сейчас, есть в городах, где продолжаются активные боевые действия?

Есть близкие друзья в Харькове, решившие не уезжать из города. Мы регулярно общаемся, они отправляют фотографии. Я очень волнуюсь.

На мой взгляд, женщины с детьми должны выезжать с горячих точек, чтобы дать мужчинам возможность там работать. Когда мужчина сидит с оружием и думает о том, что его жена и ребенок в опасности, не думает, как убить врага. Он волнуется за родных и отвлекается от борьбы.



Наталка Карпа / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Есть ли у вас знакомые, родственники в России? Если да, то какова их позиция в войне России с Украиной?

Нет, нет, но есть пользователи сети, которые отписывают на мои сообщения в инстаграмме или фейсбуке. Но на них уже не обращаю внимания. Недавно смотрела российское телевидение, просто не могла понять, что можно так лгать. Недавно услышала классное сравнение, что у них сейчас работает ящик, но скоро холодильник его победит. Люди захотят есть и эта пропаганда перестанет действовать, нужно немного подождать. Пропаганда – это промывание мозгов. Если несколько дней ее слушать, попасть в окружение, которое в него верит, то человек начинает думать: "А может это так?".

Война и творчество

Война не смогла приостановить развитие украинской культуры. За месяц военных действий появилось огромное количество новых песен о нашей стране и народе. Вы сейчас находите время на творчество?

В тот день, когда приехала к сестре, не могла найти места. В Киеве есть музыкальный инструмент, во Львове, у родителей, хоть старенький, но тоже есть. А у сестры нет. Прогуливаясь по городку, увидела дом культуры. Тогда подумала, что там должно быть фортепиано. По дороге встретила директора дома культуры. Он согласился дать мне ключ от здания. Теперь имею доступ к инструменту.

Недавно опубликовала "Військову колискову", которую сыграла там. Заметок много, хочется сесть за инструмент, поехать на студию, хорошо все записать. Работаю.

Как звезды шоу-бизнеса помогают в тылу

Дарья Астафьева сейчас волонтерит в Киеве, Тина Кароль организовала Международный центр информационного сопротивления в Польше, Маша Ефросинина встречается с переселенцами во Львове. К каким инициативам присоединяетесь вы?

У меня есть маленькая недвижимость во Львовской области – летний домик площадью 30 – 40 квадратных метров. Туда приезжаем летом, родители картошку сажают, цветы. Сейчас мы поселили семью из Харькова. Когда я увидела, что семье с месячным ребенком негде остановиться, даже эти минимальные условия не могла не предложить. Постоянно кого-то туда поселяем на время. Мама уже смеется, говорит: "Наталка, ты у меня еще тот логист". Но я просто не могу бездействовать. Конечно, денег с людей не берем.



Наталка Карпа рассказала о волонтерстве / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Когда начались массовые выезды наших женщин и детей, я с сестрой тоже не могли оставаться в стороне. Мы видели, что на пересечении границы с Польшей было очень много женщин без автомобилей, условно, в пижамах, с одной сумочкой и ребенком. Они имели с собой мало вещей. Поэтому мы готовили горячие блюда, пекли пирожки и ехали к линии границы, где были автобусы, возившие женщин с детьми на пешие переходы. Был момент, когда ко мне подошла незнакомая девочка, обняла, сказала: "Спасибо вам" и побежала. Наверное, она меня узнала, хотя это было тяжело, потому что я была в домашней одежде, шапке. Но девочка потом нашла меня в инстаграмме и написала: "Я вас увидела и просто захотелось подойти, обнять".

Со временем очереди на границе уменьшились, и я приобщилась к логистическим вопросам. Сейчас имею задачу собрать деньги и купить 2 пикапа для ребят из киевской терробороны, которые они потеряли при обстреле. Сейчас хочу активизировать все силы, чтобы приобрести для них утраченные пикапы.

Каждый что-то должен делать на своем месте. Я каждый день просыпаюсь и горжусь тем, что живу в одно время с такими людьми, которые искусно дерутся в воздушных боях, держат оружие, производят зачистки, атакуют российские сайты и т.д. Даже вообразить не могу, как это все сложно.

Сейчас многие звезды, которые с 2014 года продолжали гастролировать в России, тот же Макс Барских, и заняли очень проукраинскую позицию, выступают против войны. Как вы относитесь к такому?

Хорошо, что сейчас эти люди поняли, перешли на сторону добра, высказали свою позицию. Понимаю, что есть моменты бизнеса, но сейчас гибнут многие наши земляки. Лично я всегда начинаю с себя и своего окружения, которым горжусь. К примеру, Светлана Тарабарова еще в 2014 году записала много украиноязычных песен. Хотя сама она из русскоговорящего Херсона, но всегда пропагандирует украинское. Она всегда поддерживала наших военных.

Тарас Тополя с 2014 года постоянно собирал амуницию, передавал ее ребятам в горячие точки. Мне очень нравится, что он делает это искренне. Когда имел конфликт с ЮНИСЕФом, написавшим, что в Украине "военное нападение", четко отстоял свою позицию по поводу войны.



Наталка Карпа / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Мы все ошибаемся. Не могу сейчас кого-нибудь осуждать. Так, Светлана Лобода и Макс Барских поздно осознали, что произошло 8 лет назад. Возможно, если бы такие действия с их стороны начались быстрее, в Украине не было бы столько потерь. И это касается не только этих артистов, но и многих других, не отказавшихся от русского еще в 2014 году. Возможно, та цена, которую мы платим сейчас, была бы гораздо меньше. Но они молодцы, что сейчас показали свою позицию.

Вы артистка и сцена – это один из фронтов, на котором сражаетесь с 2014 года. Как можно бороться песней прямо сейчас?

Человеку всегда нужно две вещи – наесться, чтобы удовлетворить организм, и насытить душу. В настоящее время пищей для души есть правильные, патриотические песни. Теперь точно нельзя плакать. Следует чествовать тех людей, которые погибли, но сейчас важно сосредоточиться на пути к победе. Поэтому нужно поднимать патриотический дух, искать новые песни, записывать старые патриотические, стрелковые и т.д. Надо поддерживать друг друга, не ссориться. Нас поддерживает весь мир, известные люди из разных уголков планеты. Это очень классно. На нашей стороне светло, правда, большинство. Мы не пришли никого завоевывать, защищаем свое. Я буду защищать свое до конца. Буду учить так свою дочь. Потому что понимаю, что каждый из нас сейчас сеет зернышки у детей и мы должны воспитать достойную нацию, которая собственными глазами видит агрессора, который принес войну, убивает.

За время войны многие музыканты представили новые треки, посвятившие войне. В музыке артисты выкладывают всю ту боль, которая не проходит. Какие песни сейчас есть в вашем плейлисте?

Я обратила внимание, что сейчас в ютубе очень много старых песен. У меня даже было мнение сделать проект из повстанческих песен.

В преддверии войны я с Дарвином записали новый трек "Я жінка". Премьера должна была состояться в первые дни весны. Получилось парадоксально, но эта композиция о женщинах, ожидающих мужчин дома, сохраняя тепло, уют, любовь. Хочется работать, записывать новые композиции, уже соскучилась по этому.

Наталья Карпа – "Я жінка": смотрите видео онлайн

О работе с Зеленским

Ранее Владимир Зеленский работал с вами в одной сфере, знакомы ли вы с ним лично?

Да, знакома. В 2015-2016 годах мы с ним ездили на западе Украины с "Кварталом 95" в туре. Я видела его за кулисами, тогда еще поняла глубину этого человека. В том, как он организует команду, говорит на сцене. Помню, как тогда мы приезжали в город и сначала выступали в воинских частях или в больницах. А уже вечером проходил концерт для тех, кто приобрел билеты. Физически было очень сложно. Просыпались в 9 – 10 утра, а Владимир Александрович уже побегал, позанимался спортом. Несмотря на то, что на выборах было много хейта в его сторону, я верила, что у нас будет сильный президент.

На его долю выпало очень сложное испытание. Даже не представляю, каково это – быть на его месте. Он главнокомандующий страной, берет на себя огромную ответственность. И очень достойно себя ведет. Это глубокий, душевный, умный, интеллигентный человек. Мне очень нравится его позиция. Он постоянно записывает обращение, говорит с людьми, объясняет, что происходит.

Я горжусь президентом своей страны и благодарю Бога за то, что благословил нас именно им в такое непростое время. Возможно, другой на месте Зеленского уже давно сдал бы Украину россиянам. И мы бы не знали, куда бежать, что делать, страна была бы разорвана. Верю, что Владимир Зеленский может быть президентом, который вернет Донбасс и Крым. Да, это будет нелегко, но я в него верю.

Когда вижу его на видео и фото, понимаю, насколько он устал. Но несмотря на все, каждый день рассказывает людям о ситуации, четко выражает свои мысли. Молодец. Горжусь им.



Наталка Карпа гордится Зеленским / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Что Наталка Карпа сделает после окончания войны

Что прежде сделаете после нашей победы?

Буду обнимать всех родных. Так хочется возвратиться домой, встретить всех, кого знаю. Я часто вижу пророческие сны, поэтому сейчас стараюсь, чтобы приснилась победа, я обняла всех родных и близких.

Обращение к украинскому народу

С каким месседжем обратитесь к украинцам, которые сейчас находятся не только в Украине, но и в разных уголках мира?

Мы пишем историю сильного и могущественного государства. Это красивая 30-летняя девушка, знающая себе цену, становится независимой, освобождается от путинских рук, сплетавших ее, гордо поднимает голову. Каждый день, маленькими каплями, мы приближаем страну к победе. Мы с вами делаем большое дело. Все будет Украина! Мы победим!