Quest Pistols представили новый авторский трек "Хто Ми Є": эффектный клип с аллюзией на Украину

Quest Pistols презентовали новую песню "Хто Ми Є". Это новый авторский трек от Антона Савлепова, Кости Боровского и Никиты Горюка после возрождения оригинального состава группы.

Украинскую группу Quest Pistols представили премьеру, которой ждали все поклонники. Песня "Хто Ми Є" – это первая работа нового этапа творчества группы, как заявляют музыканты. Автором слов и музыки стал Саша Чемеров.

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Премьера от Quest Pistols

В песне "Хто Ми Є" Quest Pistols рассказывают о единстве и пути к победе, поддержке и человечности, о теплых воспоминаниях и сладкой ностальгии. Также артисты представили клип с атмосферой прошлого. Чтобы зритель погрузился в довоенные эмоции. Альбом, который пролистывают в видеоработе, символизирует воспоминания, образы и события из мирной жизни.

Этот старый корабль и все события на нем как метафора нашего общего прошлого – Украина 2007. Как призрак он ходит где-то по Днепру каждую ночь, в то время как мы с вами видим в своих мечтах и снах такое же теплое беззаботное будущее,

– поделился Антон Савлепов.

Для певца вопрос "кто мы?" становится фундаментальным. Это способ откопать корни, вспомнить о себе, принять и ценить. А также жить сейчас и строить общее будущее.

"Нам хотелось испытать самим и передать нашим людям очень важную эмоцию, что в конце концов все будет хорошо, по-новому и украинцы снова будут счастливыми. Напомнить, что в трудные времена главное быть искренними, объединяться, осознавать собственную природу и качества и создавать новую реальность по препятствиям".

Боровский объяснил, что бар на корабле – это аллюзия на Украину, которую ждут усилия и перемены.

Quest Pistols – "Хто Ми Є": смотрите видео онлайн

Quest Pistols также объявили о сотрудничестве с фондом "Левый Берег" для помощи в восстановлении Украины. Музыканты сообщили, что часть денег из концертного тура группы будет отправлена в поддержку деятельности фонда.

Напомним, после воссоединения коллектива у артистов сразу вышло несколько работ: