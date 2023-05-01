В основу песни "Очі" легла любовная лирика "Глянь їй в очі" – стихотворение, в котором Григорий Чупрынка мастерски сравнивает внешность и чувства человека с красотой природы.

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Артем Пивоваров презентовал трек "Очі" в дуэте из Quest Pistols

Григорий Чупрынка, по-моему, – один из самых романтичных поэтов своего времени. Он оригинально мыслил, что отличало его от других, умел живописно и метафорически характеризовать те или иные события в отношениях. Песня "Очі" имеет простой и понятный смысл. Иногда, встретив кого-нибудь, нам даже не нужно ничего говорить. Достаточно взглянуть друг другу в глаза, чтобы понять все без слов,

– прокомментировал Артем Пивоваров.

Участник Quest Pistols Никита Горюк (Бампер) говорит, что присоединиться к проекту "Твои стихи, мои ноты" – "это как прикоснуться к вечному и почувствовать голоса и увидеть мир незабываемых предков". Они даже выпустили эффектный черно-белый клип, который, правда, снимали по отдельности.

Артём Пивоваров, Quest Pistols – Очі: смотрите видео онлайн

В комментариях пишут, что это объединение двух лучших артистов разных времен:

"Это поджог. Когда-то, в подростковом возрасте, Quest Pistols были для меня лучшими, а сейчас, как познакомилась с творчеством Артема, стал и он. И здесь этот дуэт вместе, в самое сердце, лучшие";

"Неожиданный дуэт, мои любимые артисты. Песня получилась замечательная";

"Восхищаюсь тем, как стихи, которым уже десятки лет, могут звучать вот так! Современно, драйвово, романтично! Поздравляю с премьерой, талантливые люди нашей страны";

"Неужели можно делать столь кайфовый и качественный продукт? Как тебе это удается? Это прекрасно! Песня уже на репите, а текст полностью изучен. Горжусь! Проект – лучший из лучших";

"Это любовь с первых секунд".

Напомним, что "Твои стихи, мои ноты" – авторский культурный проект Артема Пивоварова, созданный для популяризации и поддержки украинской культуры, поэтов и писателей через призму музыки. Это песни на произведения Тараса Шевченко, Ивана Франко, Михаила Старицкого, Павла Тычины и других величайших украинских поэтов.