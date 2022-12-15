Антон Савлепов, Константин Боровский и Никита Горюк возвращаются на украинскую сцену благодаря лейблу PAPA music. Символично, что в текущем году Quest Pistols исполняется 15 лет. Как рассказал Константин Боровский, они давно не работали именно оригинальным составом, но зрители на благотворительных мероприятиях в Еврове в этом году вдохновили их дать шанс этому возрождению Quest Pistols.

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И свою старую и новую публику артисты решили поразить переведенным популярным хитом, которые знал каждый второй украинец. "Ты Так Красива" стал треком "Ти Неймовирна", а слушатели уже пишут, что создалось впечатление, будто только и украиноязычная версия всегда существовала. Как сообщили в пресс-службе коллектива, впервые украинский трек музыканты исполнили на благотворительном концерте в поддержку Украины в Варшаве. Этот экспромт удивил публику, но аудитория сразу начала подпевать артистам. Впоследствии фанаты захотели услышать официальную версию композиции. И 14 декабря это произошло. Автором слов стал соучредитель и музыкальный продюсер группы Александр Чемеров.

Этим летом мы собрались вместе, чтобы совершить благотворительный тур в поддержку нашей страны. Мы были поражены реакцией украинцев, наших слушателей на такой реюнион, поэтому мы решили продолжить этот путь и записали несколько новых песен вместе с вами. Концерты, встречи, друзья и воспоминания, это то, чего нам так давно не хватало,

– поделился солист Антон Савлепов.

Quest Pistols – Ти Неймовирна: смотреть видео онлайн

Музыканты добавили, что новая версия хита приобрела более глубокое значение: теперь это не только лирический манифест чувств к женщине, но и посвящение Украине. Они говорят, что "Ти Неймовирна" – это возможность вернуться в беззаботное прошлое, где не было войны, в ностальгические 2000-е, когда история группы только начиналась.

Реакция сети

Слушатели увлечены звучанием обновленного трека и благодарят за возвращение к истокам:

"На родном языке звучит невероятно!";

"Наконец-то вышла официально украинская версия! Красно спасибо";

"Вспомнила свои дискотеки в летних лагерях! По-украински эта песня стала еще милее";

"Очень рада, что вы объединились. Удачи вам";

"Не могу поверить!!! Какая она благозвучная, наша украинская. Ребята, спасибо вам за этот мелодичный бум!";

"Звучит так, будто всегда была только эта версия";

"Эта версия на родном языке – одно из лучших событий года";

"Вы супер, спасибо, что вернулись, обожаю ваши песни";

"Песнь счастливого детства. Лайк за ностальгию и волшебный перевод".

Известно, что вслед за синглом "Ти Неймовирна" Quest Pistols готовит еще несколько релизов, среди которых будут как украинские версии легендарных хитов, так и новые песни.