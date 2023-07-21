Релиз трека и видеоработы прошли 21 июля. Несмотря на то, что песня недавно вышла, поклонники уже фанатеют от новой работы группы.

Интересно Поддерживает убийц, насильников и идиотов: A$AP Rocky надел подвеску из танков в виде Z

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ презентовали песню "Дым"

В композиции поют про безнадежность, боль и разочарование, с которыми люди часто встречаются на своем жизненном пути.

Эта песня – попытка передать безнадежность, боль и разочарование в определенных жизненных ситуациях. Она является выражением личных эмоций и переживаний многих людей. Переживаний, с которыми люди так или иначе сталкиваются в отношениях или в жизни в целом,

– прокомментировал релиз трека Сергей Танчинец.

Клип на новую музыкальную композицию

По словам лидера группы, видеоработа на песню "Дым" является одной из самих лучших. Именно так он и представлял клип.

"Это первая в истории БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ видеоработа, когда эта же картинка, которую я нарисовал себе в голове – появилась на экране в деталях. Вот такие совпадения, столь точно и четко переданные эмоции, мысли, и вообще конект песни с видеорядом происходит очень редко", – высказался фронтмен группы.

Первый этап съемок проходил в Киеве. Начало клипа является отражением обыденной жизни группы.

Второй этап и развязка клипа проходят на берегу Атлантического океана на живописном пляже Адрага в Португалии. На этом же пляже, несколько лет назад, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ отсняли видеоработу на хит "Зари запылали". В новом клипе можно увидеть не только подобную локацию, но и все детали. Режиссеры и съемочная группа полностью воспроизвели кадры из предыдущей видеоработы: кровать, стоящая на том же месте, что и 5 лет назад и такой же ракурс съемки.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – "Дым": смотрите клип онлайн

Реакция слушателей

Поклонники фанатеют от трека. В комментариях к клипу они написали слова благодарности и восторга от новой песни:

"Невероятная песня, отличный клип";

"Хочется плакать, слушая такую хорошую песню";

"Очень красивая и душевная песня. Спасибо вам за творчество";

"Спасибо, ребята. Невероятная песня";

"Благодарна вам за очередной хит, в самое сердце";

"Как всегда непревзойденно. Спасибо за творчество";

"Невероятный клип и невероятная песня";

"Как всегда отличная работа, душевная, эмоциональная. Класс".

К слову, украинская группа "Корупція" и музыкант Миша Крупин представили новую песню "Фам Фаталь". Она рассказывает о роковых женщинах и феминизме.