"Putin go home": Jerry Heil выступила в Амстердаме в поддержку Украины
Источник:инстаграм Jerry Heil
Украинская блоггерша и певица Jerry Heil на днях выступила в Амстердаме. Она спела с фанами песню "Putin go home", которую выпустит в скором времени.
Украинская певица и автор песен Jerry Heil уехала из Украины, чтобы быть более полезной за границей. На днях она выступила с концертом в Нидерландах.
Смотрите также "Убивая детей – убивают нацию": Тина Кароль вышла на митинг против войны в Варшаве
Jerry Heil выступила в Амстердаме
Артистка вышла на сцену в Амстердаме с украинским флагом, также освещенным на экране позади певицы. Зрители наблюдали за ее выступлением под открытым небом.
Jerry Heil опубликовала отрывок ее выступления, в котором она исполняет свою песню "Putin go home" ("Путин, иди домой") по теме войны в Украине. Звезда создала ее по словам поклонников, а в припев добавила аналог известной певицы "Путин – х**ло" – "Putin go home".
Jerry Heil выступила в Амстердаме:
Добавим, за границу также выехала певица Джамала, потому что решила, что так будет значительно полезнее. Она дает интервью иностранным телеканалам и выступает в разных странах, чтобы собрать деньги для Украины.
- Благодаря выступлению на Нацотборе в Германии Джамала собрала 67 миллионов евро;
- На финале вокального шоу "Голос" в Литве исполнила Гимн Украины и снова собрала средства для ВСУ.