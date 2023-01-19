"Всегда с тобой": Екатерина Полищук тронула новой татуировкой, которую посвятила родителям

Парамедикиня Екатерина Полищук с позывным "Пташка" сделала новые татуировки и показала их в сети. Эти картинки девушка посвятила своим родителям.

Парамедикиня и поэтесса Екатерина Полищук с позывным "Пташка" поделилась с поклонниками новостью – она сделала новые татуировки. Эти картинки на теле девушка посвятила особым людям.

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"Пташка" показала новые татуировки

Екатерина Полищук показала, что сделала две новые татуировки. На одной руке у нее надпись "Всегда с тобой. Твой папа", а на другой – "Всегда с тобой. Твоя мама". Эти трогательные рисунки сделаны почерком ее родителей, поэтому очень особенны для защитницы. Но "Пташка" поделилась, что мама не очень положительно восприняла папу.

Это татуировка почерком мамы и папы. Надеюсь, когда-нибудь они поймут, потому что пока я получила от мамы. Я просто оставлю это здесь,

– призналась Екатерина.



Тату "Пташки" / Фото с инстаграм-сториз

Звездные патриотические татуировки

Военный и ведущий Даниель Салем сделал татуировку в Одессе. У него на груди орнамент вышиванки в черно-красных цветах – боец называет рисунок своей новой броней.

Блоггерша Даша Цветкова сделала сразу несколько патриотических рисунков на теле – синюю и желтую скрепки, переплетенные в форме сердца, а также карту Украины под грудью.

Музыкальная продюсерка Елена Мозговая также решилась на патриотическую татуировку. Женщина набила на руке мощную татуировку на всю правую руку. На фоне черных орнаментов цветов и голубой ленты изображен трезубец с саблей посередине.