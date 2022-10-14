Завадюк пригласил "Пташку" из Азовстали на "Голос страны": что она ему ответила

В конце сентября из плена вернули защитников Мариуполя. В их числе и 21-летняя Екатерина Полищук, которую все знают под позывным "Пташка". Она стала голосом "Азовстали", ее песни поддерживали боевой дух всей Украины. Так что продюсер "Голоса страны" пригласил девушку выступить на шоу.

В День защитника Украины у Екатерины Полищук состоялся первый телевизионный эфир по возвращении из российского плена. По этому случаю к ней обратился продюсер 12-го сезона "Голоса страны" Владимир Завадюк и пригласил спеть в проекте.

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Завадюк пригласил "Пташку" выступить на "Голосе страны"

"Для нас, команды Big Brave Events, и для меня продюсера "Голоса страны" огромная честь пригласить тебя, "Пташка", выступить в главном вокальном проекте нашей страны. Ведь "Голос" вдохновляет, ведь песня – наша ДНК, ведь мы поем для того, чтобы дальше жить и бороться. Кроме того, на "Голосе страны" мы собираем деньги для помощи ВСУ", – обратился продюсер "Голоса страны" Владимир Завадюк.

В рамках проекта "Интервью24" 24 канал имел интервью с Владимиром Завадюком

Что Екатерина Полищук ответила продюсеру "Голоса страны"

Я думаю, это нужно будет смотреть по моему состоянию и по моему месту пребывания. В первую очередь для меня это возвращение ребят, поэтому будем смотреть. Я очень сильно хочу радовать людей, которые вдохновляются моим пением. Если это воспламеняет сердца, я буду петь,

– ответила "Пташка".

"Будет все зависеть от того, как будет развиваться геополитическая ситуация в стране. От этого будем отталкиваться. И все-таки сейчас самая большая моя цель и самая большая моя обязанность – это возвращение всех пленных. Потому что это мои собратья, это мои братья". Я понимаю, где они, я понимаю, что с ними, и я понимаю, что им очень нужно домой. Они не заслуживают быть там", – добавила Екатерина Полищук.

Кстати, на прямой эфир утреннего шоу "Пташка" сбежала из госпиталя, где проходит реабилитацию.

"Я дома. Меня лечат, обо мне беспокоятся, рядом все свои, родные. Поэтому прекрасно на самом деле. Конечно, усталость и истощение дают о себе знать, но ничего", – поделилась Екатерина Полищук.

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