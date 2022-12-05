Еще до того, как "Пташку" заблокировали в инстаграме, она успела ответить на вопросы фолловеров в сторис. Екатерину Полищук спросили, почему бы ей не сделать кавер на песню Сергея Бабкина "Пташка". Однако ответ защитницы удивил всех.

Читайте также "Плюсанула 12 килограммов и раздает интервью росСМИ": заместитель декана в НАУ высмеяла "Пташку"

Почему "Пташка" не слушала трек Бабкина, который он посвятил ей

Потому что я никогда не слушаю эту песню. Ночь теракта в Еленовке стала самой ужасной в моей жизни. И для меня очень болит эта тема,

– ответила Екатерина Полищук.

"Пташка" о песне Бабкина, посвященной ей / Фото с инстаграм-сторис

Напомним, 14 октября Сергей Бабкин представил песню "Пташка", текст и музыку на которую написал молодой украинский исполнитель Владимир Удовенко. Он создал ее под влиянием теракта россиян в Еленовской колонии 29 июня 2022, где погибли более 50 украинских военнопленных. Удовенко хотел отдать трек Бабкину, но тот предложил сделать дуэт.

"Пташка – это позывной парамедикини из полка "Азов", которая была освобождена из плена. Она и ее героические поступки и стали вдохновением для этой композиции", – комментировал Сергей Бабкин в день релиза.

Сергей Бабкин, Udovenko – Пташка: смотрите видео онлайн

Стоит отметить, что на днях Екатерина Полищук получила награду от Зеленского – орден "За мужество" ІІІ степени. Она посвятила это отличие всем павшим собратьям и похвалила президента: "Уважаю и всем сердцем поддерживаю нашего президента. С началом полномасштабного вторжения изменила свое мнение о нем. Лучший. Горжусь. Лидер".

После этих слов на нее набросились в сети – обвинили в том, что "продалась" властям, в частности Зеленскому, "счастливая" давала интервью в российском плену, после которого еще и поправилась. Однако за "Пташку" вступились, а ее хейтеров назвали "гноем и ненадобностью".