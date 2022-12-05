Ще до того як "Пташку" заблокували в інстаграмі, вона встигла відповісти на запитання фоловерів у сторіс. Катерину Поліщук запитали, чому б їй не зробити кавер на пісню Сергія Бабкіна "Пташка". Однак відповідь захисниці здивувала всіх.

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Чому "Пташка" не слухала трек Бабкіна, який він присвятив їй

Тому що я ніколи не слухаю цю пісню. Ніч теракту в Оленівці стала найжахливішою в моєму житті. І для мене дуже болить ця тема,

– відповіла Катерина Поліщук.

"Пташка" про пісню Бабкіна, присвячену їй / Фото з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, 14 жовтня Сергій Бабкін представив пісню "Пташка", текст і музику на яку написав молодий український виконавець Володимир Удовенко. Він створив її під впливом теракту росіян в Оленівській колонії 29 червня 2022 року, де загинули понад 50 українських військовополонених. Удовенко хотів віддати трек Бабкіну, але той запропонував зробити дует.

"Пташка – це позивний парамедикині з полку "Азов", яка була звільнена з полону. Вона та її героїчні вчинки і стали натхненням для цієї композиції", – коментував Сергій Бабкін у день релізу.

Сергій Бабкін, Udovenko – Пташка: дивіться відео онлайн

Варто зазначити, що днями Катерина Поліщук отримала нагороду від Зеленського – орден "За мужність" ІІІ ступеня. Вона присвятила цю відзнаку всім полеглим побратимам і похвалила президента: "Поважаю та всім серцем підтримую нашого президента. З початком повномасштабного вторгнення змінила свою думку про нього. Найкращий. Пишаюся. Лідер".

Після цих слів на неї накинулися в мережі – звинуватили в тому, що "продалася" владі, зокрема Зеленському, "щаслива" давала інтерв'ю в російському полоні, після якого ще й погладшала. Однак за "Пташку" заступилися, а її хейтерів назвали "гноєм і непотребом".