Российские музыканты из "Хора Турецкого" попали в "черный список" Минкульта
Представители российского музыкального коллектива "Хор Турецкого" теперь не смогут попасть в Украину. Согласно решению Министерства культуры и информационной политики Украины, "они создают угрозу национальной безопасности".
Источник:Минкульт
В заявлении от 18 февраля сообщается, что решение было принято на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. На сайте ведомства говорится, что в феврале 2021 года СБУ передала письмо с просьбой включить представителей коллектива в "черный список".
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"Хору Турецкому" запретили въезжать в Украину
В Украине не смогут находиться 11 артистов Российской Федерации из коллектива:
- Константин Кабанов;
- Павел Бердников;
- Алексей Александров;
- Олег Бляхорчук;
- Михаил Кузнецов;
- Игорь Зверев;
- Михаил Турецкий;
- Евгений Тулинов;
- Армен Григорян;
- Вячеслав Фреш;
- Евгений Кульмис;
- Борис Горячев.
Стоит добавить, что перечень Минкульта постепенно пополнялся именами участников коллектива. Последними в перечень попали Евгений Кульмис и Борис Горячев. К слову, "Хор Турецкого" неоднократно гастролировал в оккупированном Россией Крыму.
Сколько россиян находится в "черном списке"
Всего в "черном списке" Украины находятся 178 граждан России. Соответствующий перечень был создан в 2015 году, куда в свое время вошли российские деятели культуры Валерия, Олег Газманов, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум и многие другие.
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