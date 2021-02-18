Представители российского музыкального коллектива "Хор Турецкого" теперь не смогут попасть в Украину. Согласно решению Министерства культуры и информационной политики Украины, "они создают угрозу национальной безопасности".

В заявлении от 18 февраля сообщается, что решение было принято на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. На сайте ведомства говорится, что в феврале 2021 года СБУ передала письмо с просьбой включить представителей коллектива в "черный список".

К теме Алексей Гуськов попал в "черный список" Минкульта: что российский актер говорил об Украине

"Хору Турецкому" запретили въезжать в Украину

В Украине не смогут находиться 11 артистов Российской Федерации из коллектива:

Константин Кабанов;

Павел Бердников;

Алексей Александров;

Олег Бляхорчук;

Михаил Кузнецов;

Игорь Зверев;

Михаил Турецкий;

Евгений Тулинов;

Армен Григорян;

Вячеслав Фреш;

Евгений Кульмис;

Борис Горячев.

Стоит добавить, что перечень Минкульта постепенно пополнялся именами участников коллектива. Последними в перечень попали Евгений Кульмис и Борис Горячев. К слову, "Хор Турецкого" неоднократно гастролировал в оккупированном Россией Крыму.

Сколько россиян находится в "черном списке"

Всего в "черном списке" Украины находятся 178 граждан России. Соответствующий перечень был создан в 2015 году, куда в свое время вошли российские деятели культуры Валерия, Олег Газманов, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум и многие другие.