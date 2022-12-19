Украинский артист Владимир Дантес стал гостем кулинарной программы Даши Астафьевой. Во время приготовления модель спросила музыканта, есть ли такие артисты, которые стали для него открытием в 2022 году.

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Дантес назвал любимого артиста в этом году

Владимир Дантес признался, что сейчас ему он увлекается артистом thekomakoma. Даша Астафьева согласилась с ним: "Я так и знала, что ты это скажешь".

Заметим, thekomakoma – киевский исполнитель родом из Тернопольской области. Он объединяет электронную музыку с национальным звучанием. Песни артиста "Сонечко" и "Зірочки" стали хитами в тиктоке.

Это просто разрыв. Все его песни я переслушал. Он классный. Я слушаю, о чем он поет, и меня просто разрывает. Он собрал на концертах 400 тысяч гривен и отдал в ВСУ. У меня слезы на глазах, когда слушаю его песни,

– поделился Владимир Дантес.

"Вроде бы все веселые, а на самом деле очень глубоко. И для меня это реальное открытие этого года. Хватит грустных песен. KOLA пишет замечательные песни. Нравятся сейчас песни, которые радостные, а не грустные. Хочется больше позитива".

"Классный чувак thekomakoma. Уважение к таким людям", – добавила Астафьева.

Музыкальные итоги года

Отметим, что к концу 2022 года музыкальные стриминги и чарты публикуют свои итоги, где указывают артистов года. Такие выводы авторитетных изданий и журналов уже появились на мировой музыкальной арене.