Жизнь этих знаменитостей оборвалась уже тогда, когда Украина обрела независимость. Они неутомимо работали над собой, одновременно возвышая и прославляя Родину. Страна ими гордится и вспоминает их достижения изо дня в день.

Важно Первые места в чартах и мировые победы: украинские звезды, песни которых звучат во всем мире

Звезды, которые ушли в годы независимости

Певцы

Назарий Яремчук

Буковинский артист родился в обычной крестьянской семье. Со второй попытки он поступил в университет, а также пел в ансамбле "Смеричка". Знакомство с Владимиром Ивасюком сыграло большую роль в карьере – именно благодаря его песням Назарий смог прославиться ("Червона рута", "Водограй"). Яремчук с Василием Зинкевичем снялись в музыкальном фильме, а став народными любимцами, они пели вместе. После распада коллектива артист начал работать инженером, но понял, что не может жить без музыки. Он выступал в Афганистане, Чернобыле, исполнял композиции даже болея раком. За 43 года жизни Назарий Яремчук написал более 150 песен. Умер в Черновцах после продолжительной болезни в 1995 году.

Назарий Яремчук – "Гай, зеленый гай": смотрите видео онлайн



Евгения Мирошниченко

Оперная певица и педагог вошла в список самых известных женщин древней и современной Украины. Она училась в Киевской консерватории у известной певицы Марии Донец-Тессейр, а стажировалась в миланском театре "Ла Скала". Впоследствии стала профессором, а также основала благотворительный фонд. Артистка участвовала в музыкальных фильмах, пела для пластинки Параджанова "Украинская рапсодия". Она гастролировала не только по городам Украины, но и за рубежом: в США, Канаде, Европе. Много времени Евгения посвятила созданию Малой оперы на базе Лукьяновского народного дома. Там должны были ставить редкие оперные произведения. Однако конечный результат стараний певица не увидела, потому что отошла в вечность в 1997 году из-за болезни сердца.

Квитка Цисык

Квитка Цисык родилась в украинской семье эмигрантов, с самого детства мечтала стать певицей. Несмотря на то, что на родине она была всего один раз, именно украинские пластинки "Квітка" и "Два кольори" принесли ей славу, ведь были номинированы на Грэмми. Песня "Ты озаряешь мою жизнь" – саундтрек к одноименному фильму – получила Оскар и Золотой глобус. Артистка исполняла джинглы в рекламах успешных брендов: Coca-Cola, American Airlines, Sears, Safeway, ABC, NBC, CBS, Mcdonald's. С 1982 года и до своей смерти Кейси (это ее американский псевдоним) Цисык оставалась единственным голосом компании Ford Motors. Цисык умерла от рака груди в 1998 году.

Квитка Цисык в рекламе Coca-Cola: смотрите видео онлайн



Анатолий Соловьяненко

Мужчина по образованию был инженером, однако, работая по специальности, совершенствовал вокальные умения. Труд над собой помог певцу пройти стажировку в Италии. Оперный певец гастролировал по США, Японии, Болгарии, Румынии, Канаде, Австралии. Анатолий Соловьяненко исполнял романсы, арии, оперные партии. Им восхищался весь мир, а Пласидо Доминго и Лучано Паваротти считали, что мастерство Анатолия не уступает их собственному. Анатолий Соловьяненко был честным перед собой: он не был членом компартии и никогда не исполнял для нее песни. Оригинальная дискография артиста насчитывает 18 дисков. Украина потеряла его в 1999 году из-за инфаркта.

Игорь Билозир

Эстрадный артист родился на Львовщине, где учился (Львовское музыкально-педагогическое училище, Львовская консерватория), а впоследствии начал музыкальную карьеру. Мужчина получил опыт работы за рубежом – в США и Канаде. Игорь Билозир сначала руководил вокально-инструментальным ансамблем "Ритмы Карпат", а затем стал солистом ВИА "Ватра". Исполнитель создавал композиции: иногда пел их сам, иногда писал произведения для жены Оксаны. Одними из самых известных его песен являются "Пшеничне перевесло", "Мамина світлиця", "Весільний марш"; "Ніби вчора", "Голубий сніг" и многие другие. Игорь Билозир умер от травм – во львовской кофейне певец отказывался слушать российский шансон, из-за чего его жестоко избили. Народный артист Украины похоронен на Лычаковском кладбище.

Обратите внимание Композитор Игорь Билозир: лучшие песни последнего романтика украинской эстрады

Александр Билаш

Мужчина хотел идти по стопам "музыкальных" родителей – поступить в Полтавское музыкальное училище. Но ему отказали "из-за отсутствия музыкального слуха". После работы на вокзале, в школе Александр Билаш все-таки закончил музучилище. Герой Украины создал 9 поэтических сборников – "Мелодія" (1977), "Мамине крило" (1999), "Шурась" (2001), а также оперы, романсы, оперетты, музыку к кинофильмам ("Сон" о Тарасе Шевченко), постановкам, передачам. Был членом Союза писателей Украины и одним из основателей Украинского фонда культуры. Умер после инсульта в 2004 году.

Александр Билаш – "Два кольори": смотрите видео онлайн



Николай Кондратюк

Как и большинство звезд того времени, Николай Кондратюк с подросткового возраста зарабатывал не благодаря пению. Но в 21 год получил образование в Полтавском музучилище. Как не странно, певческая карьера началась во время службы в Советской армии – он был строевым запевалой и солистом Ансамбля песни и танца Киевского военного округа. После окончания службы Николай Кондратюк продолжил обучение в консерватории, будучи учеником выдающихся педагогов. Потом он стажировался в Италии. Артист исполнял оперные партии ("Тарас Бульба" Лысенко, "Трубадур" Верди, "Севильский цирюльник" Россини, "Арсенал" Майбороды), гастролировал по миру. Его голос звучит во многих кинофильмах, в записях радиостанций и грампластинках. Интересно, что Николай Кондратюк передавал знания итальянских композиторов и певцов, которые получил в Милане, своим украинским ученикам, совершенствуя нашу музыку. Кондратюк умер в 2006 году по неизвестным причинам.

Николай Мозговой

Эстрадный певец учился в музыкальном училище, потом недолго – в юридическом университете. В начале карьеры Николай Мозговой работал певцом в ресторане и продолжал учебу, но уже в Киевской консерватории. Впоследствии он работал солистом "Укрконцерта" и художественным руководителем ВИА "Беркут". В 40 лет Николай Мозговой создал и возглавил группу "Вересень", с которой гастролировал по Украине. Слава группы принесла исполнителю звание Заслуженного артиста Украины. До конца жизни он работал ради музыкальной индустрии. Мозговой написал несколько песен для дочери Елены, потому что надеялся, что она пойдет по его стопам. Он создавал музыку как на собственные тексты, так и на слова украинских поэтов. Николай Мозговой умер в 2010 году из-за проблем с сердцем.

Андрей Кузьменко

Кузьма окончил музыкальную школу, а впоследствии факультет стоматологии в мединституте (по просьбе родителей). Его музыкальная карьера тесно связана с группой "Скрябин", которая была создана в 1989 году и получила известность с 2000-х годов. Андрей Кузьменко помогал развиваться и другим артистам, в частности Дзидзьо. Также он дебютировал как писатель с книгой "Я, Победа и Берлин". Певец погиб в автокатастрофе 2 февраля 2015 года. Его похоронили в Брюховичах, в семейном склепе. Песни Кузьмы до сих пор перепевают украинские знаменитости, а память о нем, кажется, не исчезнет никогда.

"Скрябин" – "Мам": смотрите видео онлайн



Дмитрий Гнатюк

Артист родился на Буковине. В то время эта область находилась под румынской оккупацией, поэтому Дмитрий окончил румынскую школу и с детства работал. В возрасте 20 лет начал обучение в музыкальных заведениях и пел в Киевском театре оперы и балета. Дмитрий Гнатюк первым начал исполнять хиты 1960-х – "Два кольори" и "Мій Київ". Гастролировал по Европе и США, имея в репертуаре более 85 произведений национальной и мировой классики. Артист работал в Оперной студии при Национальной Музыкальной академии, где ставил спектакли на украинском языке. К тому же он вернул спектакли украинских авторов (Лысенко, Гулака-Артемовского). Когда начался Майдан, Дмитрий Гнатюк признавался, что молится за него. В 2016 году сердце выдающегося певца остановилось после долгой борьбы с болезнью, которую не рассекретили.

Актеры

Нонна Копержинская

Большую роль в творчестве актрисы сыграл Александр Довженко, снявший ее в своем фильме "Щорс". Перед этим Нонна окончила Киевский университет имени Карпенко-Карого. Народная артистка Украины Галина Яблонская говорила, что ее коллега жила на сцене, а не просто играла роли. Известность к Нонне Копержинской пришла после лент "Украденное счастье", "За двумя зайцами" (1961) и "Королева бензоколонки" (1963). Ее голос звучал в радиоспектаклях "Театр перед микрофоном". Актриса умерла в 1999 году по неизвестным причинам и была похоронена рядом с мужем.



Нонна Копержинская в фильме "Королева бензоколонки" / Фото Kulturologia

Сергей Иванов

Сергей Иванов родился в семье художников. На 3 курсе театрального института имени Карпенко-Карого режиссеры заметили талант парня и приглашали его на съемки в разных фильмах. После окончания учебы Леонид Быков взял его на роль в фильме "В бой идут одни старики". Эта лента сделала актера очень известным в Украине. После упадка кинематографа Сергей Иванов создавал собственные проекты – примером является сериал о замках Западной Украины. Однако мужчина успел снять лишь одну серию. Он умер после инфаркта в 2000 году. Вот самые известные фильмы с участием Сергея Иванова:

"Дни Турбиных",

"Ар-хи-ме-ды!,

телесериал "Рожденная революцией",

"Дачная поездка сержанта Цибули",

"Аты-баты, шли солдаты...",

"Тревожный месяц сентябрь",

"Рядом с вами" и многие другие.

Штепсель (Юхим Березин)

Ефим Березин родился в Одессе, а учился в Киевском театральном институте. Там он познакомился с Юрием Тимошенко. Вместе ребята сыграли в одной из юмористических сценок – с этого и началась история Штепселя и Тарапуньки.

Если мы на сцене будем вдвоем, то и смеха в зрительном зале будет в два раза больше,

– решили друзья.

Ефим Березин играл из Полтавы весельчака Штепселя, а Юрий Тимошенко – спокойного и рассудительного одессита Тарапуньку. Они пользовались огромной популярностью, в выступлениях затрагивали важные темы, часто даже критиковали партию. Однако языковеды считают, что смешение украинского и русского языков в скетчах начало языковую шизофрению в Украине. После смерти Тимошенко Ефим Березин выступал сольно. Впоследствии уехал в Израиль, где и умер из-за болезни в 2004 году.

Лесь Сердюк

Артист родился в семье актера и певицы. Интересно, что его назвали в честь Леся Курбаса. По этой причине в России его называют Александром. Впрочем, имя не помешало Лесю Сердюку закончить Харьковский театр драмы и работать в нескольких украинских театрах. Дебют актера состоялся в 1965 году – сыграл роль в фильме "Гибель эскадры". Преподавал в Киевском университете Карпенко-Карого. За лучшую мужскую роль в фильме "Соломенные колокола" на МКФ в Карловых Варах (1988, Чехословакия) получил приз. Лесь Сердюк безуспешно боролся с раком легких до 2010 года.



Лесь Сердюк в фильме"Черный капитан"​ / Фото Kino-teatr

Юрий Ильенко

Знаменитый кинооператор, режиссер и сценарист является одним из представителей волны "украинского поэтического кино". Несмотря на тяжелое детство в Сибири, парень смог поступить во Всесоюзный государственный институт кинематографии. Юрий Ильенко прославился как оператор, сняв "Тени забытых предков" с Параджановым. В режиссуре дебютировал через год с лентой "Колодец для жаждущих", которую компартия подвергла критике. Знаменитость пригласили на Венецианский кинофестиваль, но советская власть всячески препятствовала мировому признанию режиссера. Говоря о его творчестве, нельзя не вспомнить о фильме "Белая птица с черной отметиной". За время независимости Юрий Ильенко создал ленту, основанную на рассказе Сергея Параджанова "Лебединое озеро. Зона". Затем он ушел из кино, выразив нежелание работать с "бандитскими властями". В 2010 году мужчина умер из-за неизлечимой болезни.

Богдан Ступка

Актер родился на Львовщине, с детства увлекался театром. Он окончил драматическую студию при Львовском театре имени Марии Заньковецкой, начав там свою актерскую карьеру. Работал на студии 17 лет, а затем перешел в Национальный академический украинский театр имени Ивана Франко. Богдан Ступка сыграл более 100 ролей в кино. Его дебют состоялся в фильме "Белая птица с черной отметиной" в 1971 году. В течение 1999-2001 был министром культуры Украины. Особая внешность способствовала тому, что Ступка часто играл исторических фигур: Хмельницкого, Мазепу, Брюховецкого и других. Богдан умер в 2012 году от сердечного приступа.

Богдан Ступка декламирует стихотворение "Крылья" Лины Костенко: видео



Роман Виктюк

Ходили слухи, что когда мать Романа была беременна и приходила в театр, то сын вел себя очень беспокойно. Он будто вырывался на волю. Почти всю жизнь актер и режиссер посвятил драматургии, его спектакли которого необычными, эпатажными и одновременно интересными и неповторимыми. Виктюк родился во Львове, учился в России, но снова вернулся на родину, где создал студию при Львовском дворце пионеров. Он был автором более 200 постановок, работал в городах Украины, России, Европы. Несмотря на то, что поддерживал Украину и Донбасс, Роман Виктюк до конца жизни работал художественным руководителем своего театра в Москве. Сердце знаменитости остановилось 17 ноября 2020 года в результате перенесенного инсульта.

Композиторы

Георгий Майборода

Композитор родился на Полтавщине. Он учился у Ивана Гиренко, который был ценителем таланта Николая Лысенко. Сначала мужчина работал техником-механиком, но впоследствии посвятил жизнь пению и музыке. Георгий Майборода работал в разных жанрах, но чаще творил на тему героизма и патриотизма. Он создавал музыку, вдохновляясь украинскими поэтами, создавал композиции для фильмов и драматических постановок. До сих пор звучат его известные оперы – "Милана", "Арсенал", "Тарас Шевченко", "Иван Франко". Умер в 1992 году, причину его смерти не назвали.

Мирослав Скорик

Мирослав Михайлович родился в семье интеллигентов. Он с детства учился играть на фортепиано, а впоследствии, после ссылки в Сибирь, на скрипке. По возвращении на родину Скорик учился в консерватории. Музыка к фильму "Тени забытых предков" Параджанова сделала его всемирно известным. Он преподавал в Украине, работал в США и Австралии. Сердце выдающегося композитора остановилось 1 июня 2020 года по неизвестным причинам. Его самыми известными произведениями являются:

"Мелодия";

"Мойсей";

"Гуцульский триптих";

"Возвращение Баттерфляй";

"Зацвела в долине".

Телеведущие

Игор Пелых

Шоумен родился в Тернополе, где учился в школе и окончил училище. Его творческая деятельность началась с участия в рок-группе Nameless. Игорь Пелых создал собственную радиопередачу "Веселый Роджер", ведущим которой и стал. Из-за ссоры с руководством Тернопольской государственной радиокомпании шоумен продолжил вести программу на первой в городе FM-станции "Радио Тернополь". Впоследствии стал администратором сайта канала ICTV. Также был ведущим телепрограмм:

"Галопом по Европам",

"На свою голову",

"Такси",

"Лабиринт".

В 2005 году Игорь Пелых создал и продюсировал студию "Рога и копыта продакшн". Открыто выступал против власти во время революции и не соглашался с политикой канала. Он погиб в ДТП в 2009 году. Вклад шоумена в украинское телевидение – неоценим.

Писатели и поэты

Олесь Гончар

Выдающийся писатель начал с публицистики, печатаясь в газетах. Бешеный успех Олесю Гончару принес роман "Знаменосцы". Мужчина был на фронте с 3 курса, поэтому военная тематика прослеживается в большинстве его произведений. В 1964 году вышел роман "Тронка", которому присудили Ленинскую премию. Легендарный роман "Собор" о деградации общества сначала был принят одобрительно, но впоследствии его подвергли сокрушительной критике и перестали выпускать в течение 20 лет. Олесю Гончару даже предлагали отказаться от произведения, но он категорически отказался. Интересно, что роман внесли в перечень "1001 книга, которые надо прочитать, прежде чем умереть". Литературные критики оценивали произведения писателя как поэтические из-за особенностей написания. Романы и повести перевели на 67 языков мира. Умер в 1995 году после третьего инсульта.



Олесь Гончар / Фото "Укринформ"

Николай Винграновский

Николай Винграновский родился на Николаевщине, а творческую карьеру начал как актер. Он сыграл роль в фильме Александра Довженко "Повесть пламенных лет", за что получил награду на кинофестивале в Лос-Анджелесе. Влияние режиссера впоследствии отразилось на творчестве Винграновского. Он снял несколько лент, а как поэт дебютировал в журнале "Октябрь". Первый сборник "Атомные прелюди" поставил художника на уровень с другими талантливыми шестидесятниками. Николай Винграновский написал еще несколько сборников, книг-стихов и детских рассказов. До последнего вздоха писатель работал над своими произведениями. Он умер от тяжелой болезни в 2004 году.



Супруги Винграновские / Фото gazeta.ua

Павел Загребельный

Писатель родился на Полтавщине, а в 16 лет ушел на фронт. После тяжелого ранения и плена он окончил филологический факультет и около 15 лет посвятил журналистике, параллельно занимаясь писательской деятельностью. Первый роман "Дума о бессмертных" снискал немалый успех. Павел Загребельный часто писал исторические произведения, одним из самых известных является "Роксолана". Его романы переводят за рубежом, по произведениям снимают фильмы. Книги Павла Загребельного до сих пор пользуются и будут пользоваться популярностью. Жизнь знаменитости оборвалась из-за проблем с сердцем в 2009 году.

Всеволод Нестайко

Еще в юности Всеволод увлекался успешными писателями. Из-за войны сам прошел программу 9 класса всего лишь за 2 месяца. Он учился на славянском отделении филологического факультета Киевского университета имени Тараса Шевченко. Более 30 лет работал в редакциях журналов и в издательствах. На национальном радио Украины вел программу "Радиобайка Всеволода Нестайко". Последние годы жизни провел в Киеве, умер в 2014 году – причину не разгласили.

Самые известные произведения:

трилогия "Тореадоры из Васюковки",

"Приключения Робинзона Кукурузо",

"Незнакомец из 13-й квартиры",

"Тайна трех неизвестных",

"В Стране Солнечных Зайчиков".

Борис Олейник

Борис Олейник родился на Полтавщине. Начал печататься в изданиях еще будучи школьником. Окончив факультет журналистики, Борис Олейник продвинулся от корреспондента до главного редактора. После работы в журналах поэт стал заместителем председателя Союза писателей Украины. Борис Олейник посещал горячие точки, выступал как общественный деятель, вспоминая о Голодоморе на конференциях, и писал о социально важных темах. Автор более 40 книг, стихов, эссе, статей. Жизнь его оборвалась в 2017 году после тяжелой болезни.

Евгений Сверстюк

Украинский интеллектуал родился в крестьянской семье, а учился на филологическом факультете во Львове. Первые произведения он начал печатать в журналах. Работал ответственным секретарем "Украинского ботанического журнала", которым руководил брат Николая Зерова. В 1964 году написал один из важнейших памфлетов, распростравшихся через самиздат – "По поводу процесса над Погружальским". Тогда Евгений Сверстюк устраивал украинские вечера, становился участником протестов и писал эссе против власти.

Если обороняющаяся нация мобилизована духовно, то ее невозможно победить,

– говорил философ.

За "антисоветскую агитацию и пропаганду" 14 января 1972 года писателя арестовали и приговорили к 7 годам лагерей строгого режима и 5 годам ссылки. После ссылки был вынужден работать столяром – власть всячески противостояла тому, чтобы диссиденты работали по специальности. Вместе с Сергеем Набокой, Олесем Шевченко, Ольгой Гейко-Матусевич, Николаем Матусевичем и другими создал УКК – Украинский культурологический клуб. Евгений Сверстюк является автором многих книг, статей, литературно-критических и философских эссе. После провозглашения независимости Украины выступал за десоветизацию, а когда начался Майдан, посещал его с женой, уже будучи тяжело больным. В конце 2014 года Евгений Сверстюк умер по неизвестным причинам.

Иван Драч

Первое стихотворение Ивана Драча появилось в газете еще тогда, когда ему было 15 лет. Планировал окончить филологический факультет, однако юношу исключили из-за творческих и политических взглядов. После этого он работал в "Литературной Украине", редактором которой тогда был Павел Загребельный. В 1962 вышел первый и, пожалуй, самый известный сборник "Подсолнух". Иван Драч работал во многих направлениях: создавал сборники, киноповести, сценарии к фильмам, поэмы. В 1976 году за сборник стихов "Корень и крона" получил Государственную премию УССР имени Шевченко. После тяжелой болезни легких скончался в 2018 году.



Иван Драч / Фото "Новинарня"

Художники

Мария Примаченко

Художница родилась на Киевщине в творческой семье. В детстве она заболела полиомиелитом, поэтому все начала воспринимать как взрослая. Мария рассказывала, что когда пасла гусей, увидела растение с синим соком. Девочка собрала его и разрисовала дом – так начался ее творческий путь. В 1936 году художницу пригласили в Киевский музей украинского искусства, в экспериментальные мастерские. Там она рисовала, вышивала, изготавливала керамические изделия. Впоследствии Марию Примаченко приглашали на всемирные выставки в Париже, за свои работы она получила золотую медаль. За цикл картин "Людям на радость" получила Государственную премию Украины имени Тараса Шевченко. Художница проиллюстрировала немало книг, создала более 800 картин и даже писала стихи. Ее смерть была неожиданной, считают, что причиной стали обострения хронических болезней.

Татьяна Яблонская

Татьяна занималась рисованием еще с детства, чему ее учили родители. Папа каждый год устраивал домашний конкурс рисунков. Семья пыталась покинуть СССР из-за преследования, но безуспешно объездила несколько мест и поселилась в Луганске. Татьяна Яблонская окончила техникум и факультет живописи. Она работала преподавательницей, впоследствии профессором, всю жизнь создавая невероятные картины. Художница выступала против власти. Тираж одного из ее альбомов со стихами Ивана Драча практически уничтожили за "национализм". Яблонскую сняли со всех должностей. Однако талант нельзя было скрыть, поэтому она снова и снова получала различные награды. В 2001 году Татьяна Яблонская получила звание Героя Украины. После инфаркта у художницы отказала правая рука, поэтому она рисовала левой. Последнюю картину создала в день своей смерти в 2005 году (причина неизвестна).

Самые известные картины Татьяны Яблонской "Хлеб", "В парке", "На Днепре", "Перед стартом", "Вместе с отцом" / Фото Amuse

Александр Ройтбурд

Александр Ройтбурд с малых лет увлекался искусством. Учился живописи у известных художников. Основал организацию "Новое искусство" в Одессе. Произведения художника обрели успех еще в 1984 году, а сейчас его картины украшают Музей современного искусства МоМА в Нью-Йорке, Художественный музей университета Дьюк в Дерхеме (США), Одесский художественный музей, PinchukArtCentre в Киеве. Картина из серии "Прощай, Караваджо!" купили на лондонском аукционе Phillips de Pury&Co за рекордную сумму – 97 тысяч долларов. Художник умер 8 августа 2021 года. СМИ предполагают, что причиной смерти Александра Ройтбурда могла стать онкология.

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Известен скандал с Александром Ройтбурдом вокруг его увольнения с должности директора Одесского художественного музея. Тысячи людей митинговали, а руководительница ОГА отказывалась подписывать приказ об увольнении. Художника несколько раз восстанавливали в должности и снова увольняли. Но Верховный Суд признал художника законным директором.