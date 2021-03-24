Выдающийся украинский композитор Игорь Билозир 24 марта праздновал бы свои 66 лет. Впрочем, его жизнь оборвалась еще в 2000 году от нанесенных травм в центре Львова. Какие песни Билозира мы вспоминаем до сих пор и что известно о творчестве артиста – узнавайте дальше.

Игоря Билозира украинцы знают как композитора, исполнителя и лидера группы ВИА "Ватра". Он родился на Львовщине, где и трагически погиб из-за нежелания слушать в общественном месте русскую музыку. Мужчины избили его и от нанесенных травм он скончался в больнице скорой помощи Львова. Мужчина похоронен на Лычаковском кладбище, а в последний путь его провожали около 100 тысяч человек. У него осталась жена Оксана Билозир и сын Андрей.

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Творчество Билозира – последнего романтика украинской эстрады

Впрочем, за свои 45 лет жизни Игорь Билозир успел создать немало невероятных композиций, которые часто звучат на телеэкранах в праздники и на фестивалях. После обучения во Львовском музыкально-педагогическом училище и Львовской консерватории, мужчина стажировался в США и Канаде. Впрочем, о его музыкальных достижениях говорили не только там, но и в Германии, Польше и других странах Европы.

Композитор считал себя учеником другого выдающегося композитора Владимира Ивасюка и даже учился у того же преподавателя, что и Ивасюк – Лешека Мазепы. Хоть мужчины и не дружили вместе, но рядом сидели на лекциях. С 1977 года он был руководителем ВИА "Ритмы Карпат", а через месяц после смерти Ивасюка в 1979 году, Билозир стал художественным руководителем и солистом ВИА "Ватра" Львовской областной филармонии.



Игорь Билозир (третий слева) и ВИА "Ватра"/ Фото из газеты "День"

Из его творческого наследия следует подчеркнуть такие эстрадные хиты, как "Пшеничне перевесло", "Мамина світлиця", "Весільний марш"(слова Б. Стельмаха);"Ніби вчора", "Коханий" (слова П. Запотичного); "Голубий сніг", "Лицарі" (слова Анны Каныч) и многие другие. Мужчина также писал композиции для произведений оркестра, театральных спектаклей, с удовольствием создавал камерно-инструментальные композиции. Лучшие из композиций предлагаем послушать вам самим:

Музыка Игоря Билозира – Пшеничне перевесло: смотреть видео онлайн

Игорь Билозир – Голубий сніг: смотреть видео онлайн

Музыка Игоря Билозира – Весільний марш: смотреть видео онлайн​

Музыка Игоря Билозира – Світлиця: смотреть видео онлайн​

Музыка Игоря Билозира – Ніби вчора: смотреть видео онлайн

ВИА "Ватра" – подборка песен: смотреть видео онлайн​

Данные взяты из "Википедии"