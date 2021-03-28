Эпатажной американской певице итальянского происхождения Леди Гаге сегодня исполнилось 35 лет. Однако в ее творческом пути можно встретить невероятное разнообразие музыкальных жанров.

В 2006 году начался серьезный творческий путь певицы. И уже через 14 лет ее знает весь мир: Леди Гага стала обладательницей 12 премий Грэмми, 18 премий MTV, премии Золотой Глобус и Оскар.

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Спектр музыкальных жанров тоже впечатляет: певица исполняет танцевальную поп-музыку, в которой соединились влияние Iron Maiden, Майкла Джексона, глэм-рока (Дэвид Боуи, Queen), диско, электро, R&B и др. Ее музыкальные альбомы расходятся по миру миллионными тиражами, а песни занимают первые строчки в главных хит-парадах страны. Музыкальные клипы – это каждая отдельная история с невероятными декорациями, сюжетными линиями и постановками.

Именно поэтому Showbiz 24 в день рождения исполнительницы предлагает к просмотру 10 самых популярных хитов из творчества певицы.

Lady Gaga – Bad Romance (2009) – 1, 3 миллиарда просмотров

Lady Gaga – Paparazzi (2009) – 276 миллионов просмотров

Lady Gaga – Poker Face (2009) – 844 миллионов просмотров

Lady Gaga – Alejandro (2010) – 441 миллион просмотров

Lady Gaga – Born This Way (2011) – 277 миллионов просмотров

Lady Gaga ft. Beyonce – Telephone (2010) – 401 миллион просмотров

Lady Gaga – Judas (2011) – 376 миллионов просмотров

Lady Gaga – Yoü And I (2011) – 160 миллионов просмотров

Lady Gaga – Applause (2013) – 379 миллионов просмотров

Lady Gaga – Stupid Love (2020) – 136 миллионов просмотров