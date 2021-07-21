Приняла вызов от Фагота: объявлена третья участница нового сезона "Танцев со звездами"

Уже осенью на телеэкранах появится новый сезон "Танцев со звездами". Конкуренцию Джамале и Фаготу составит солистка группы KAZKA Александра Зарицкая. Она стала третьей участницей популярного талант-проекта.

28-летняя Александра Зарицкая, которая получила первую известность на "Голосе страны" и на "Х-факторе", точно знает, как завоевать любовь и голоса телезрителей. Возможно, ей удастся покорить не только большую сцену, но и паркет "Танцев со звездами". Хотя, судя по промо ролика, на эту авантюру певица согласилась неохотно.

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Я принимаю #танціззіркамиchallenge от Фагота и бросаю вызов Алексею Суровцеву. Встретимся на паркете "Танцев со звездами",

– написала лидер группы KAZKA.

Так, четвертым участником "Танцев со звездами" может стать харизматичный актер из сериала "След" Алексей Суровцев.

Участники нового сезона "Танцы со звездами"