Приняла вызов от Фагота: объявлена третья участница нового сезона "Танцев со звездами"
Источник:инстаграм Александры Зарицкой
Уже осенью на телеэкранах появится новый сезон "Танцев со звездами". Конкуренцию Джамале и Фаготу составит солистка группы KAZKA Александра Зарицкая. Она стала третьей участницей популярного талант-проекта.
28-летняя Александра Зарицкая, которая получила первую известность на "Голосе страны" и на "Х-факторе", точно знает, как завоевать любовь и голоса телезрителей. Возможно, ей удастся покорить не только большую сцену, но и паркет "Танцев со звездами". Хотя, судя по промо ролика, на эту авантюру певица согласилась неохотно.
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Я принимаю #танціззіркамиchallenge от Фагота и бросаю вызов Алексею Суровцеву. Встретимся на паркете "Танцев со звездами",
– написала лидер группы KAZKA.
Так, четвертым участником "Танцев со звездами" может стать харизматичный актер из сериала "След" Алексей Суровцев.
Участники нового сезона "Танцы со звездами"
- Первой участницей талант-проекта стала мама двоих сыновей Джамала. Она показала, как танцует дома, в гримерке и за кулисами. Похоже, певица настроена на победу.
- Артистка передала челлендж Фаготу, который также согласился на участие в "Танцах со звездами". Лидер ТНМК уже выходил на паркет в 2008 году и готов "войти в ту самую воду дважды".