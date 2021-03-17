С каждым днем люблю все больше, – Хэлли Берри трогательно поздравила дочь с 13-летием
Известная голливудская актриса Хэлли Берри поздравила свою дочь Нахлу с днем рождения. Дочке звезды исполнилось 13 лет. Хелли по случаю этого показала нежное фото с девочкой.
Источник:инстаграм Хэлли Берри
Голливудская актриса Хэлли Берри воспитывает двоих детей. На днях ее дочери Нахле исполнилось 13 лет – поэтому звезда празднует день рождения девочки.
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Хэлли Берри поздравила дочь
Знаменитость опубликовала архивное фото, где изображена с Нахлой. На фотографии звездная мама искренне улыбается, как и ее дочь. Кадр несколько поврежден, но он все равно очень трогательный и нежный.
"Не имеет значения, сколько раз я говорила ей, как люблю ее, с каждым днем я люблю ее еще больше. С 13-летием", – написала Хэлли Берри под снимком.
Поклонники актрисы, ее родные и друзья присоединились к поздравлениям Нахлы:
- Влюбилась в это фото. С днем рожденья;
- Счастливого дня рождения;
- Неужели ей 13? Поздравляю;
- Неотразимы! С днем рождения, Нахла! Гордимся тобой;
- Как быстро летит время. Счастливого дня рождения.
Личная жизнь Хэлли Берри
- Голливудская актриса воспитывает двоих детей – дочь Нахлу от гражданского мужа, модели Габриэла Обри. С ним звезда разошлась в 2010 году.
- Также у звезды есть сын Масе, который родился в 2013 году в браке с актером Оливье Мартинесом.
- Ранее Берри рассказывала, что воспитывает Масе без гендерных стереотипов.
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