Известная голливудская актриса Хэлли Берри поздравила свою дочь Нахлу с днем рождения. Дочке звезды исполнилось 13 лет. Хелли по случаю этого показала нежное фото с девочкой.

Голливудская актриса Хэлли Берри воспитывает двоих детей. На днях ее дочери Нахле исполнилось 13 лет – поэтому звезда празднует день рождения девочки.

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Хэлли Берри поздравила дочь

Знаменитость опубликовала архивное фото, где изображена с Нахлой. На фотографии звездная мама искренне улыбается, как и ее дочь. Кадр несколько поврежден, но он все равно очень трогательный и нежный.

"Не имеет значения, сколько раз я говорила ей, как люблю ее, с каждым днем ​​я люблю ее еще больше. С 13-летием", – написала Хэлли Берри под снимком.

Поклонники актрисы, ее родные и друзья присоединились к поздравлениям Нахлы:

Влюбилась в это фото. С днем рожденья;

Счастливого дня рождения;

Неужели ей 13? Поздравляю;

Неотразимы! С днем ​​рождения, Нахла! Гордимся тобой;

Как быстро летит время. Счастливого дня рождения.

Личная жизнь Хэлли Берри