Тиара и белоснежное платье: безупречная Кейт Миддлтон на государственном приеме в Букингеме
Источник:Hello Magazine
Во вторник 22 ноября в Букингемском дворце прошел государственный прием президента ЮАР. Кейт Миддлтон предстала на встрече в безупречном образе.
22 ноября в Букингемском дворце состоялся первый праздничный государственный прием после погибели Елизаветы II. Новый король Чарльз III устроил пышный пир в честь президента ЮАР Сирила Рамафосы.
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Кейт Миддлтон на приеме в Букингемском дворце
Принц Уильям и Кейт Миддлтон также впервые побывали на закате как принц и принцесса Уэльские. По случаю торжественного дебюта они предстали в изысканных образах.
Принцесса Кэтрин на государственный визит одела белоснежное платье в свадебном стиле от бренда Jenny Packham примерно за 5 тысяч долларов. Длинное платье до пола было усеяно инкрустациями в виде снежинок, что придавало особый шарм.
Кейт Миддлтон / Фото из инстаграма Hello
Среди аксессуаров Кейт Миддлтон избрала элегантную тиару Lover's Knot, жемчужный браслет Елизаветы II и серьги принцессы Дианы. Образ дополнил перламутровый светлый клатч, а также орден королевской семьи и звезду.
Волосы принцессы Уэльской были собраны сзади, а черты лица визажисты подчеркнули вечерним макияжем в стиле smokey eyes.
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