Принцесса Евгения впервые после родов вышла в свет: фото яркого образа

Внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгения впервые совершила светский выход после рождения сына Августа. Она появилась на публике в темном платье с цветочным принтом.
Внучка британской королевы Елизаветы II 4 месяца назад впервые стала мамой. Через месяц она посетила Сомерсет-хауз для празднования Всемирного дня океана. Фотографиями с мероприятия принцесса Евгения поделилась на личной странице в инстаграме.
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Образ принцессы Евгении
Для первого светского выхода после родов внучка королевы выбрала темное платье длины миди с разноцветным цветочным принтом и пышной юбкой. Она соединила стильный наряд с белоснежными кедами.
Удачным дополнением аутфита стали солнцезащитные очки с трендовой оправой. Принцесса Евгения распустила волосы и накрутила их на концах локонами. На лице она сделала нежный макияж с акцентом на губах.
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Принцесса Евгения стала мамой: что известно
- 9 февраля 2020 года стало известно, что внучка королевы Елизаветы II впервые стала мамой.
- Через 3 дня супруги вместе с новорожденным сыном покинули больницу, отправившись во Фрогмор-хауз.
- Сначала королевская чета рассекретила только пол новорожденного. Однако впоследствии принцесса опубликовала очаровательные фото с семьей и объявила, что они стали родителями Августа Филиппа Хоука Бруксбенка.