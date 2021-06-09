Онука британської королеви Єлизавети II 4 місяці тому вперше стала мамою. Через місяць вона відвідала Сомерсет-гауз задля святкування Всесвітнього дня океану. Світлинами з заходу принцеса Євгенія поділилась на особистій сторінці в інстаграмі.

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Образ принцеси Євгенії

Для першого світського виходу після пологів онука королеви обрала темну сукню довжини міді з різнобарвним квітковим принтом та пишною сукнею. Вона поєднала стильне вбрання з білосніжними кедами.

Вдалим доповненням аутфіту стали сонцезахисні окуляри з трендовою оправою. Принцеса Євгенія розпустила волосся та накрутила його на кінцях у локони. На обличчі вона зробила ніжний макіяж з акцентом на губах.

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Принцеса Євгенія стала мамою: що відомо