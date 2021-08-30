Королевская чета принца Уильяма и Кейт Миддлтон живет в Кенсингтонском дворце, где раньше была принцесса Диана. Также они часто бывают в Норфолке, где есть находится загородная резиденция. Но сейчас пара рассматривает варианты другого жилья.
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон хотят переехать
Источники, близкие к герцогам Кембриджским, сообщили, что они хотят быть ближе к королеве Елизавете II. Именно поэтому планируют переехать в Виндзор.
Важным критерием выбора жилья для принца Уильяма и Кейт Миддлтон является удобство. Ведь в случае переезда принц Джордж и принцесса Шарлотта сменят школу.
Одним из вариантов будущего жилища герцогов Кембриджских является Форт Бельведер (расположен в южной части Большого Виндзорского парка). В этой резиденции жил король Эдуард VIII, отрекшийся от престола.
Полагают также, что переезд Уильяма и Кэтрин вызван тем, что монархия будет переживать важные изменения в ближайшее время.
Переезд приблизит семью к монарху и является признаком того, что пара готовится взять на себя гораздо более важную роль в королевской семье,
– сообщил инсайдер.
Принц Уильям и королева Елизавета II / Фото из инстаграма герцогов Кембриджских
Отметим, что переезд герцогов Кембриджских может быть вызван тем, что королевская семья до сих пор не отошла от смерти принца Филиппа.
Недавно Кейт Миддлтон и принц Уильям ответили на открытку от поклонника со словами: "Ваше сообщение принесло большое утешение в это трудное время". Вероятно, когда вся монаршая семья будет находиться вместе, им удастся справиться с утратой.