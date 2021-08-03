На остров Капри муж принцессы Евгении и в самом деле прибыл с рабочим визитом. Как представитель бренда текилы Casamigos, он должен был посетить благотворительный бал Unicef Summer Gala. Однако накануне рабочего выхода Джека Бруксбэнка поймали на роскошной яхте с тремя моделями, одна из которых загорала топлес. Тогда как внучка Елизаветы II осталась дома ухаживать за пятимесячным сыном.

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Мама принцессы Евгении убеждена, что пресса зря раздувала скандал вокруг ее зятя, так как с тремя моделями в купальниках Джека связывают только рабочие отношения.

Эта история была полностью сфабрикована, он работает представителем Casamigos, он выполнял свою работу. Думаю, очень важно, чтобы мы разъяснили это ради Джека,

– заверила Сара Йоркская.

Более того, писательница отметила человеческие качества Джека Бруксбэнка. Она назвала его порядочным семьянином и сравнила с супергероем.

"Джек – очень честный человек. Он один из моих самых любимых людей, я называю его Джеймсом Бондом. Он замечательный отец, потрясающий мужчина", – добавила мама принцессы Евгении.

Добавим! В новом интервью Сара Йоркская не преминула похвалить принцессу Евгению. Она гордится младшей дочкой и считает ее замечательной мамой.

Союз принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка: главное