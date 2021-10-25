Принцеса Евгения прибыла на свадебную церемонию вместе с мужем Джеком Бруксбенком. На торжестве присутствовала также ее сестра, принцесса Беатрис с Эдоардо Мапелло Моцци.

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Образ принцессы Евгении

В то время как принцесса Беатрис выбрала для нового выхода платье от Gucci, принцесса Евгения предстала на свадьбе в платье от бренда Peter Pilotto.

Черный наряд внучки королевы был с длинным рукавом и длины макси, с высоким разрезом до бедра, украшенным камнями. Платье также облегало талию, подчеркивая фигуру принцессы после родов.

Евгения дополнила образ оригинальной сумкой от Gabriela Hurst и туфлями-лодочками на каблуках в тон от Carvela. Она выровняла и распустила волосы, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах.

Принцесса Евгения / Фото Just Jared

Последний раз внучка Елизаветы II появлялась на публике с мужем в начале сентября. Тогда они появились на благотворительном вечере в Лондоне.

Их совместному выходу предшествовал скандал вокруг Джека Бруксбенка. Напомним, что в конце июля он отправился в командировку на остров Капри, в Италии. Его застали в компании трех моделей на яхте. Одна из девушек загорала топлесс в присутствии мужа принцессы.