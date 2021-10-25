Принцеса Євгенія прибула на весільну церемонію разом з чоловіком Джеком Бруксбенком. На урочистостях була присутня також її сестра, принцеса Беатріс з Едоардо Мапеллі Моцці.

Дивіться також Принцеса Беатріс з чоловіком побувала на королівському весіллі: фото нового виходу подружжя

Образ принцеси Євгенії

Тоді як принцеса Беатріс обрала для нового виходу сукню від Gucci, принцеса Євгенія постала на весіллі у сукні від бренду Peter Pilotto.

Чорне вбрання онуки королеви було на довгий рукав та довжини максі, з високим розрізом до стегна, прикрашеним камінням. Сукня також обтиснула талію, підкреслюючи фігуру принцеси після пологів.

Євгенія доповнила образ оригінальною сумкою від Gabriela Hurst та туфлями-човниками на підборах у тон від Carvela. Вона вирівняла і розпустила волосся, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очах.



Принцеса Євгенія / Фото Just Jared

Востаннє онука Єлизавети II з'являлась на публіці з чоловіком на початку вересня. Тоді вони з'явилися на благодійному вечорі в Лондоні.

Їхньому спільному виходу передував скандал навколо Джека Бруксбенка. Нагадаємо, що наприкінці липня він відправився у відрядження на острів Капрі, що в Італії. Його заскочили в компанії трьох моделей на яхті. Одна з дівчат засмагала топлес у присутності чоловіка принцеси.