Принцесса Евгения мило поздравила сестру Беатрис с днем рождения: забавные фото сестер

Принцесса Беатрис во вторник, 8 августа, отметила день рождения. Принцесса Евгения поздравила ее в сети, выбрав для этого забавные общие фото.

Племянница короля Чарльза III принцесса Евгения опубликовала новое сообщение на своей странице. Она приветствовала сестру с днем рождения.

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Принцесса Евгения поздравила сестру

8 августа принцесса Беатрис отпраздновала день рождения – ей исполнилось 35 лет. Принцесса Евгения поздравила ее и поделилась общими снимками с сестрой. Смешные фотографии принцесс сделаны на берегу моря. Евгения и Беатрис позируют в теплых нарядах и улыбаются.

С днем рождения моя старшая сестра, люблю тебя так сильно,

– написала принцесса Евгения.



Принцессы Евгения и Беатрис / Фото из инстаграма принцессы Евгении



Принцессы Евгения и Беатрис / Фото из инстаграма принцессы Евгении

Принцесса Евгения стала мамой