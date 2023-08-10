Принцесса Евгения мило поздравила сестру Беатрис с днем рождения: забавные фото сестер

10 августа 2023, 11:36
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Принцесса Евгения

Принцесса Беатрис во вторник, 8 августа, отметила день рождения. Принцесса Евгения поздравила ее в сети, выбрав для этого забавные общие фото.

Племянница короля Чарльза III принцесса Евгения опубликовала новое сообщение на своей странице. Она приветствовала сестру с днем рождения.

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Принцесса Евгения поздравила сестру

8 августа принцесса Беатрис отпраздновала день рождения – ей исполнилось 35 лет. Принцесса Евгения поздравила ее и поделилась общими снимками с сестрой. Смешные фотографии принцесс сделаны на берегу моря. Евгения и Беатрис позируют в теплых нарядах и улыбаются.

С днем рождения моя старшая сестра, люблю тебя так сильно,
– написала принцесса Евгения.


Принцессы Евгения и Беатрис / Фото из инстаграма принцессы Евгении


Принцессы Евгения и Беатрис / Фото из инстаграма принцессы Евгении

Принцесса Евгения стала мамой

  • Племянница короля объявила о вторую беременность в январе 2023г. Тогда она поделилась фотографией, на которой младший сын целует ее в живот. 30 мая второй сын принцессы появился на свет. Евгения назвала его имя – Эрнест Джордж Ронни Бруксбенк.
  • Дети принцессы Евгении часто проводят время с дочерью принцессы Беатрис, которая гораздо больше скрывает свою жизнь от публики. Весной в сети появилось одно из первых снимков маленькой Сиенны – она позировала рядом с двоюродным братом в зоопарке.

Автор: Марія Касій