Принцесса Евгения мило поздравила сестру Беатрис с днем рождения: забавные фото сестер
Источник:Принцесса Евгения
Принцесса Беатрис во вторник, 8 августа, отметила день рождения. Принцесса Евгения поздравила ее в сети, выбрав для этого забавные общие фото.
Племянница короля Чарльза III принцесса Евгения опубликовала новое сообщение на своей странице. Она приветствовала сестру с днем рождения.
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Принцесса Евгения поздравила сестру
8 августа принцесса Беатрис отпраздновала день рождения – ей исполнилось 35 лет. Принцесса Евгения поздравила ее и поделилась общими снимками с сестрой. Смешные фотографии принцесс сделаны на берегу моря. Евгения и Беатрис позируют в теплых нарядах и улыбаются.
С днем рождения моя старшая сестра, люблю тебя так сильно,
– написала принцесса Евгения.
Принцессы Евгения и Беатрис / Фото из инстаграма принцессы Евгении
Принцессы Евгения и Беатрис / Фото из инстаграма принцессы Евгении
Принцесса Евгения стала мамой
- Племянница короля объявила о вторую беременность в январе 2023г. Тогда она поделилась фотографией, на которой младший сын целует ее в живот. 30 мая второй сын принцессы появился на свет. Евгения назвала его имя – Эрнест Джордж Ронни Бруксбенк.
- Дети принцессы Евгении часто проводят время с дочерью принцессы Беатрис, которая гораздо больше скрывает свою жизнь от публики. Весной в сети появилось одно из первых снимков маленькой Сиенны – она позировала рядом с двоюродным братом в зоопарке.