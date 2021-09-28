Принца Уильяма и Кейт Миддлтон с детьми заметили за обедом в пабе
Источник:Page Six
На днях герцоги Кембриджские неофициально вышли в свет. Принц Уильям и Кейт Миддлтон взяли с собой детей и отправились на обед в один из сельских пабов в Норфолке. Очевидцы рассказали, что наблюдать за семьей было очень приятно.
Недавно папарацци в очередной раз поймали семью герцогов Кембриджских не во время деловых встреч или официальных выходов. Очевидцы увидели королевскую семью в полном составе в Норфолке.
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Герцоги с детьми пообедали в пабе
Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми, а также собакой Лупо, решили выйти за пределы своего имения. Они пришли на обед в обычный сельский паб. Там монаршая семья заказала вовсе не королевские блюда – бургеры и картошку фри.
Герцоги взяли еду и сели за стол на поляне. Принцесса Шарлотта села возле отца, а принц Джордж и Луи сели по обе стороны Кейт Миддлтон. Семья была одета соответственно, в привычные наряды – джемперы и брюки.
Вокруг не было никакой охраны, просто они расположились там, как любая другая обычная семья. Уильям заказал гамбургер с картошкой. С ними была их любимая собака, и они почти все время смеялись,
– поделился очевидец.
Мужчина, который увидел обед семьи герцогов Кембриджских, рассказал о трогательном моменте. Кто-то из детей расстроился из-за того, что еда была горячей. На что принц Уильям быстро отреагировал и успокоил ребенка.
Семья герцогов Кембриджских / Фото из инстаграма герцогов Кембриджских
Последние официальные выходы Кейт Миддлтон
- Недавно герцогиня Кембриджская вернулась к работе. Впервые она появилась на публике на военной базе Брайз-Нортон Королевских ВВС Великобритании в стильном образе.
- Впоследствии Кэтрин провела насыщенный день в графстве Камбрия. Женщина каталась на велосипеде и попробывала силы в скалолазании.
- Также Кейт Миддлтон устроила официальный прием в Букингемском дворце. Там она появилась в изысканном белом наряде.