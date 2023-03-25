Принц Уильям поужинал в ЛГБТ-ресторане во время визита в Польшу: что заказал наследник
Источник:The Daily Mail
Завершая свой визит в Польшу, принц Уильям решил поужинать в ЛГБТ-ресторане. Там его увидели другие гости заведения и удивились выбору места.
Принц Уильям на днях удивил неожиданным визитом в Польшу. В завершение рабочих выходов королевский наследник решил поужинать в ресторане для представителей ЛГБТ-сообщества.
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Принц Уильям поужинал в ресторане для ЛГБТ
Накануне команда принца забронировала столик в заведении. В то время как Уильям попросил к ним присоединиться. Его заметил один из гостей заведения, которое сфотографировал принца Уэльского и поделился кадром в сети.
Варшава может удивить. Сегодня я обедал с принцем,
– написал один из гостей.
Принц Уильям в заведении в Польше / Фото с инстаграм-сториз
Местный житель добавил, что видит символическим, что принц Уильям выбрал для отдыха площадку для представителей ЛГБТ. Таким образом, он мог поддержать людей, притесняемых в Польше.
Известно, что Уильям поужинал довольно бюджетно. Принц заказал сэндвич в плетеном рулете со свининой и картофель фри с чесночным соусом. Это стоило примерно 7,5 фунта (340 гривен).
Что известно о визите Уильяма
- 22 марта принц Уильям тайно посетил Польшу. Он побывал на военной базе в Жешуве, что всего в 90 километрах от границы с Украиной. Там принц Уэльский поблагодарил британских и польских военных.
- Впоследствии он появился в центре для беженцев в Варшаве, где приняли украинцев. Уильям пообщался волонтерами и сбежавшими от войны людьми и даже сыграл партию в настольный теннис.
- Ради украинцев принц Уильям даже нарушил королевский протокол. Он делал селфи с детьми и взрослыми, что запрещено по безопасности.