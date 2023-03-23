Принц Уильям ради украинцев нарушил королевское правило: что он сделал
Источник:принц и принцесса Уэльские
Принц Уильям, прибывший с визитом в Варшаву, встретился с украинскими беженцами. К украинцам он был очень любезным и даже нарушил королевское правило.
Герцог Уэльский согласился сделать селфи с украинцами. И хотя на это есть запрет в британской королевской семье, правило не очень суровое. К тому же в центре беженцев Уильям даже сыграл партию теннис.
Интересно Принц Уильям тайно посетил военную базу вблизи украинской границы
Добавим, что, несмотря на запрет, принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон часто фотографируются с людьми на их телефоны. Даже король Чарльз III делал селфи с людьми.
Однако это правило до сих пор существует. И если оно прописано в королевском протоколе, то можно считать, что принц Уильям его нарушил. Впрочем, это порадовало всех присутствующих.
Принц Уильям делал селфи с украинцами в Варшаве / Фото из инстаграммы Уэльских
Интересно, что раньше предполагалось, что подходить близко к королевской особе нельзя, ведь таким образом могут нарушаться правила безопасности. Но этого правила он тоже не придерживался у украинцев.
Королевская семья не впервые посещает украинцев
- Ранее жена Уильяма Кейт Миддлтон виделась с ирландскими военными, тренирующих бойцов ВСУ На полигон она приехала утром 8 марта, да еще в камуфляже.
- А до того на обучение бойцов ВСУ приезжал король Чарльз ІІІ. На тренировочной базе в городе Уилтшир он пожал руки украинским солдатам и выглядел "особо участливо".
- Перед этим Чарльз III принимал Владимир Зеленского на частной аудиенции в Букингемском дворце Он стал первым украинским президентом, которого британский монарх почтил аудиенцией.