Церемония крещения состоялась в часовне при Дроттнингхольмском дворце, к западу от Стокгольма. На таинстве присутствовали старшие сыновья Карла Филиппа и принцессы Софии – 5-летний принц Александр и 3-летний Габриэль.

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К королевской семье Швеции присоединились родители многодетного отца – король Карл Густав и королева Сильвия, кронпринцесса Виктория и принцесса Мадлен с мужем. Крестными 4-месячному Джулиану выбрали:

гейм-дизайнера Йохана Андерссона;

близкую подругу Стину Андерссон;

кузена Карла Филиппа Патрика Зоммерлата;

школьного друга Якова Хегфельдта;

подругу принцессы Софии и соучредительницу благотворительного детского фонда Фриде Вестерберг.

Как сообщает People, третий сын супругов был одет в белую мантию, в которой 42 года назад крестили его отца Карла Филиппа. Она считается семейной реликвией, которой больше 100 лет. Впервые ее надевали Густав Адольф – прадедушка Джулиана. К слову, церемонию будут транслировать на общественном телевидении Швеции.



Крещение сына Карла Филиппа и принцессы Софии / Фото из инстаграма

Напомним, третий сын Карла Филиппа и принцессы Софии родился 26 марта в больнице Дандерид. Уже через три дня многодетные родители показали лицо сына и рассекретили его имя – Джулиан.

Образ принцессы Софии на крещении сына

На таинство крещения принцесса София надела роскошное белое платье длины миди от итальянского бренда Etro. Наряд с длинными рукавами и нестандартным цветочным принтом прекрасно подчеркнул стройную фигуру многодетной мамочки.

Платье жена Карла Филиппа дополнила бархатной повязкой с массивным бантом и замшевыми туфлями на невысоких каблуках. С легким макияжем и собранными в хвост волосами она выглядела очень женственно. Этот образ принцессы Софии как никогда уместен.



Крещение сына Карла Филиппа и принцессы Софии / Фото из инстаграма



Крещение сына Карла Филиппа и принцессы Софии / Фото из инстаграма