В центре внимания: 5-летний принц Луи стал любимцем публики на параде в Лондоне – смешные кадры

В Великобритании 17 июня прошел масштабный парад Trooping Colour. Принц Луи раз украл все внимание и покорил публику искренними эмоциями.

В Лондоне 17 июня состоялся пышный парад Trooping the Colour в честь короля Чарльза III – это первое подобное мероприятие для нового монарха.

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Принц Луи захватил публику на параде Trooping the Colour

Дети принца и принцессы Уэльских были в отличном настроении на события. 9-летний принц Джордж заглядывал на самолеты, 8-летняя принцесса Шарлотта трогательно занимала отца, а 5-летний Луи захватывал внимание публики едва ли не больше всего.

На балконе он показывал на что-то пальцем, а когда Кейт Миддлтон сделала ему замечание, то смешно отсалютовал толпе.

Он активно махал толпе двумя руками и не скрывал своих эмоций.

Фотографы поймали и момент, когда Луи развлекался по дороге во дворец.

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс в The Express выразила мнение, что таким поведением Луи показывает свое нетерпение. Принц Уильям и Кейт не спешат "укротить" сына – все потому, чтобы он не считал подобные монаршие меры слишком скучными.