Свадьба транслировалась в прямом эфире на телеканале Jordan TV News. Напомним, что принцесса Иордании сказала любимому "да" 5 июля.

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На свадьбе присутствовали члены королевской семьи, друзья и высокопоставленные особы. Интересно, что сопровождал принцессу садами дворца ее старший брат, наследный принц Хусейн бин Абдулла.

Мужом принцессы Иман стал венесуэлец Джамиль Александр Термиотис.. Он занимается инвестициями и работает управляющим партнером нью-йоркского фонда венчурного капитала.

На церемонии невесты после подписания брачного документа перед монархом зачитали Коран.

На странице в Instagram королева Рания поздравила дочь с женитьбой и поделилась фото со свадьбы.

Иман, я молюсь, чтобы этот следующий этап твоей жизни принес тебе столько радости, любви и смеха, сколько ты принесла нам за эти годы. Поздравляем жениха и невесту!

– написала она.

Добавим, что принцесса Иман предстала перед гостями. в белом платье с кружевными манжетами на рукавах от Dior. А свой образ принцесса дополнила драгоценной диадемой и длинной фатой.

В то же время королева Рания выбрала для свадьбы платье с плиссированием из коллекции Dior осень-зима 2022, а младшая сестра Иман, 22-летняя Сальма, предпочла наряд цвета фуксии с поясом от Andrew Gn.

Смотрите фото со свадьбы дочери короля Иордании / Фото из инстаграммы королевы

К слову, принцесса Иман получила образование в Джорджтаунском университете в Вашингтоне, но после учебы вернулась в Иорданию. Она регулярно посещает официальные мероприятия с родителями и с детства летает по миру с публичными выступлениями.