Супруга короля Георга VI и мать Елизаветы II – Елизавета Боуз-Лайон умерла еще в 2002 году. Впрочем, она оставила немалые средства своим потомкам. Что касается двух претендентов на трон короля, то Гарри получил большее наследство. Почему так – читайте дальше.

Мать Елизаветы II в народе до сих пор называют "королевой-матерью". Еще при жизни (а прожила она 101 год!) женщина вложила большую часть своих денег в трастовый фонд, который был разделен между всеми ее правнуками, но с условием, что принц Гарри получит больше, чем Уильям.

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По мнению Елизаветы Боуз-Лайон, после смерти правящей королевы Елизаветы II принц Уильям станет новым принцем Уэльским. Поэтому он автоматически получит герцогство Корнуолл, которое финансирует общественную, благотворительную и частную деятельность наследника престола. И в таком случае принцу Гарри ничего не достанется.

Поэтому, чтобы было справедливее, принц Гарри стал более богатым наследником, чем его родной брат и престолонаследник Уильям. В издании добавляют, что когда правнуки получили деньги из траста, сумма на счету выросла с 14 до 20 миллионов фунтов стерлингов.



Очередь на королевский престол Великобритании / Инфографика 24 канала

Как использовал средства принц Гарри?

Стоит добавить, что эти деньги, а также наследство от матери принцессы Дианы помогли принцу Гарри и его жене Меган Маркл начать новую жизнь в США. Сейчас они также занимаются собственным фондом Archwell, а также Гарри устроился на две работы в Калифорнии.