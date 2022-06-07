Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали маленькую дочь Лилибет: фото наследницы престола

7 июня 2022 , 10:07
Читати новину українською

Источник:

инстаграмм фотографа Мишана Гарримана

4 июня маленькой Лилибет исполнился год. Этот день она провела в Великобритании, куда прилетела вместе с родителями. Теперь в сети обнародовали первое фото правнучки Елизаветы II.

Фотографии на личной странице в инстаграмме опубликовал фотограф Мишан Гарриман, снимавший Меган Маркл во время беременности.

Интересно Нежные и яркие платья: образы Кейт Миддлтон на праздновании платинового юбилея Елизаветы II

Это была такая привилегия отпраздновать первый день рождения Лилибет с моей и ее семьей! Радость и аквагрим вокруг,
– написал фотограф под снимками.

На первом кадре маленькая Лилибет изображена сама, сидя на траве. Рыжеволосая красавица позировала в красивом голубом платье, с белым бантиком на голове. Девочка мило улыбалась. Она очень похожа на своего папу – принца Гарри.


Дочь принца Гарри и Меган Маркл / Фото из инстаграмма Мишана Гарримана

На втором снимке Меган Маркл держала дочь на руках. Меган одета в повседневную одежду, без макияжа, волосы распустила. А Лилибет была в шортах и блузке.


Меган Маркл с дочерью / Фото из инстаграмма Мишана Гарримана

Королева Елизавета II познакомилась с внучкой Лилибет

  • Со 2 по 5 июня в Лондоне происходили торжества по случаю празднования платинового юбилея правления королевы Елизаветы II.
  • Принц Гарри и Меган Маркл вместе с детьми – Арчи и Лилибет прилетели из США в Лондон, чтобы поздравить королеву.
  • Именно в эти дни Ее Величество впервые увидело внучку, родившуюся в прошлом году в Соединенных Штатах Америки.
  • Знакомство произошло во время частного застолья в Виндзорском замке, на которое Елизавета II пригласила родственников 2 июня после военного парада Trooping the Colour.
  • Фотографий этой встречи и празднования дня рождения маленькой Лилибет нет. Ранее СМИ сообщали, что праздник состоится во Фрогмор-коттедже, где раньше жили Меган и Гарри.
  • Также супруги не планировали никаких фото или торжеств с праздника. Во время поездки в Великобританию пара стремилась быть скромнее, чтобы не омрачить Елизавета II и 70-летие ее правления.
  • Во время визита Меган Маркл только один раз появлялись на публике – они посетили благодарственную службу в соборе Святого Павла, которая состоялась 3 июня.
Автор: Христина Кобак