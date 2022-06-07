Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали маленькую дочь Лилибет: фото наследницы престола

4 июня маленькой Лилибет исполнился год. Этот день она провела в Великобритании, куда прилетела вместе с родителями. Теперь в сети обнародовали первое фото правнучки Елизаветы II.

Фотографии на личной странице в инстаграмме опубликовал фотограф Мишан Гарриман, снимавший Меган Маркл во время беременности.

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Это была такая привилегия отпраздновать первый день рождения Лилибет с моей и ее семьей! Радость и аквагрим вокруг,

– написал фотограф под снимками.

На первом кадре маленькая Лилибет изображена сама, сидя на траве. Рыжеволосая красавица позировала в красивом голубом платье, с белым бантиком на голове. Девочка мило улыбалась. Она очень похожа на своего папу – принца Гарри.



Дочь принца Гарри и Меган Маркл / Фото из инстаграмма Мишана Гарримана

На втором снимке Меган Маркл держала дочь на руках. Меган одета в повседневную одежду, без макияжа, волосы распустила. А Лилибет была в шортах и блузке.



Меган Маркл с дочерью / Фото из инстаграмма Мишана Гарримана

Королева Елизавета II познакомилась с внучкой Лилибет