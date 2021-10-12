Принц Гарри и Меган Маркл будут крестить дочь не в Великобритании, – СМИ

Инсайдеры предположили, что Гарри с Меган не собираются лететь в Великобританию, чтобы в соответствии с королевскими традициями крестить ребенка в англиканской церкви, главой которой является Елизавета II. Вероятно, они уже окрестили его в Епископальной церкви США в Калифорнии, где сейчас они живут.

Пока нет никакой информации о том, где состоялось крещение девочки Лилибет Дианы, которая родилась у Меган и Гарри в июне 2021 года. С тех пор прошло четыре месяца, однако королевская чета так и не прилетала в Британию, чтобы познакомить девочку с семьей.

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В частности, важным элементом рождения детей является крещение в англиканской церкви. Поскольку Лилибет вошла в ветвь престолонаследников и должна сохранять традиции королевского двора. К примеру сын Арчи был крещен в Виндзоре в Великобритании 2 года назад. Правда, на крестинах не было самой королевы, а имена крестных отцов и прочие детали прессе не разглашались.

Меган Маркл и принц Гарри, когда ждали второго ребенка / Фото из инстаграма Misan Harriman​

В издании The Telegraph один из представителей дворца сказал: "В Великобритании крестин не будет. Этого не произойдет", в то же время как представитель пары настаивал на том, что планы на крещение еще не согласованы. Также в июле были слухи, что супруги все же планируют окрестить девочку в Британии.

Где находилась пара последние 2 года