После выселения из резиденции: пригласили ли принца Гарри и Меган Маркл на коронацию Чарльза III

Ранее король Чарльз III выселил принца Гарри и Меган Маркл из резиденции в Виндзоре. Это произошло после публикации мемуаров "Запасной", в которой Гарри поделился скандальными подробностями своей жизни. Пригласят ли теперь членов королевской семьи на коронации Чарльза III - читайте ниже.

Стало известно, что несмотря выселение принца Гарри и Меган Маркл из резиденции, их пригласили на важное мероприятие. Однако пока неизвестно, захотят ли они присутствовать на коронации.

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Гарри таки получил электронное приглашение от своего отца Чарльза III о событии, которое состоится 6 мая. Однако герцоги Сассекские могут пропустить коронацию, ведь именно в этот день их старшему сыну Арчи исполняется четыре года.

Могу подтвердить, что герцог получил электронное письмо от офиса его величества относительно коронации. Но решение о том, будут ли присутствовать герцог и герцогиня, пока нами не разглашается,

– сказал представитель пары.

К слову, в прессе активно обсуждают отрывки из книги герцога "Запасной", наиболее вызывающие любопытство. В частности, принц Гарри заявил, что в 2019 году поссорился с принцем Уильямом через Меган Маркл. Также сын короля похвастался, что убил 25 человек во время поездок в Афганистан.

Что известно о коронации Чарльза III