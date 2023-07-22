Принц Уильям и Кейт Миддлтон продолжили традицию приветствовать своих детей в их дни рождения. Сегодня. 22 июля, 10 лет исполнилось принцу Джорджу.

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Принцу Джорджу – 10

По случаю дня рождения старшего сына в сети появилось его новое улыбающееся фото. Юный принц позировал на лестнице в Виндзоре. Он надел темно-зеленые брюки и полосатую рубашку.

Это фото сделали в начале месяца, а фотографией была Милли Пилкингтон.

10 сегодня! Поздравляем принца Джорджа с днем рождения!

– пишет под фото.



Принц Джордж / Фото из инстаграма королевской семьи

Принц Джордж отпразднует день рождения без лишнего внимания публики вместе с семьей. Теперь он на летних каникулах.

В сети поклонники заметили, как вырос принц Джордж. Он очень похож на своего отца, пишут фаны:

"Он сейчас выглядит таким взрослым и так похож на своего папу. С 10-летием, принц Джордж! Желаю вам всего наилучшего и надеюсь, что у вас будет отличный день и отличный новый год";

"Приветствую принца Джорджа с Днем рождения! Он сейчас похож на своего папу";

"Желаю принцу Джорджу самого счастливого дня рождения, наполненного любовью, смехом";

"С 10 днем рождения этого красивого молодого человека. Не могу поверить, что вы стали родителями впервые 10 лет назад".

Напомним, принц Джордж все чаще сопровождает родителей на публичных мероприятиях. Например, на прошлой неделе он вместе с младшим братом и сестрой, а также родителями прибыл в авиасалон Air Tattoo в RAF Fairfield. Там вся семья рассматривала старинные самолеты и новые модели. Также принца Джорджа и принцессу Шарлотту Уильям и Кейт взяли на финал Уимблдона.