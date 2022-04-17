Принц Чарльз вспомнил об украинских беженцах в пасхальном поздравлении

Сын Елизаветы II в этом году представлял Ее Величество на пасхальной службе в Лондоне. Вместе с этим он опубликовал в сети обращение к подданным, где не мог обойти вниманием беженцев из Украины из-за войны.

Хотя в письме принц Чарльз не назвал конкретно о ком он имеет в виду, однако ясно, что его молитвы и просьбы были направлены украинцам.

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Сегодня миллионы людей оказались перемещенными, уставшими путешествием из беспокойных мест, ранеными прошлым, напуганными будущим – и нуждающимися в приеме, отдыхе и доброте. В последние годы мое сердце было разбито страданиями невинных жертв конфликтов или преследований, некоторых из которых я встречал и рассказывали мне истории невыразимой трагедии, поскольку они были вынуждены бежать из своей страны и искать убежище вдали от дома,

– сказал принц Чарльз.

Но он добавил, что ему очень трогательно видеть, как многие готовы открыть свои дома для нуждающихся и помочь тем, кто столкнулся с таким горем и проблемами.

"Эта Пасха, как всегда, напоминает нам о вечном примере нашего Господа о доброте перед страданием, мужестве перед страхом, вере перед отчаянием. Его свет пролился в то темное время. Я молюсь со всем сердцем, чтобы его вдохновляющий пример помог всем нам рассеять тьму мира..." – добавил принц Чарльз от имени Елизаветы II.

Отметим, что Великобритания с первых дней российского вторжения выразила большую поддержку Украине. Пока Борис Джонсон общался по поводу вооружения с Владимиром Зеленским, вся королевская семья публиковала свои обращения в поддержку Украины, молилась в католических храмах и встречалась с переселенцами. Такая поддержка монархов является незаурядным жестом доброты для всех украинцев, за что они их благодарят.