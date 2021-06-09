Принц Чарльз счастлив, что у Меган и Гарри родилась дочь: первый публичный комментарий

На днях Меган Маркл и принц Гарри стали родителями во второй раз. Королевская семья уже поздравила супругов с рождением дочери. Однако принц Чарльз не смог не прокомментировать появление внуки во время публичного выхода, посвященного кардинально другому событию.

Наследник британского престола посетил завод BMW в Оксфорде, где производят мини-автомобили. Своим визитом принц Чарльз должен привлечь внимание к инновационным технологиям, которые помогают сохранить планету для будущих поколений. Однако он не сумел обойти вниманием рождение дочери Меган и Гарри.

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Принц Уэльский отметил, что став дедушкой в ​​пятый раз, четко осознает, насколько важно развитие технологий для потомков. Вместе с тем он назвал появление на свет Лилибет Дианы счастливой новостью.

"Развитие таких технологий, как электромобили или зеленый водород для тяжелого транспорта, жизненно важны для сохранения здоровья нашего мира для будущих поколений, что я сегодня очень понимаю, недавно став дедом в пятый раз. И такие счастливые новости действительно напоминают о необходимости постоянных инноваций в этой области", – высказался принц Чарльз.