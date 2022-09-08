Самый старший наследник в истории: кто стал новым королем Великобритании

Британская королева Елизавета II скончалась, поэтому ее место займет новый глава престола. Согласно линии наследования, им стал Чарльз, герцог Эдинбургский – старейший наследник престола в истории Великобритании.

В связи со смертью Елизаветы II, произошедшей 8 сентября, в Великобритании реализуется сценарий "Лондонский мост". Согласно ему, в стране назначат нового короля.

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Кто стал новым королем Великобритании

Принц Чарльз – старейший сын Елизаветы II и принца Филиппа и первый в очереди на монарший трон. Именно поэтому он станет новым британским королем и главой престола.

Монаршее имя принца Чарльза по латинской традиции – Карл, поэтому он может назваться королем Карлом III. Однако преемник мог выбрать себе и другое имя – представиться в честь отца Филиппа или даже Георгом в честь деда. В то же время у него была возможность оставить себе и свое первое привычное имя – король Чарльз. Новоиспеченный король так и сделал, поэтому он зовется Чарльзом III.

В 10 часов утра на следующий день после смерти королевы Совет по присоединению соберется, чтобы провозгласить короля новым сувереном. В 15:30 премьер-министр Лиз Трасс проведет аудиенцию с новым королем. В 18:00 монарх произнесет речь по радио.



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Интересно, что в апреле 2021 года вышли результаты опроса, который проходили британцы. Как оказалось, они не хотят видеть королем принца Чарльза – его избрали 22% респондентов. Принца Уильяма выбрали 41% респондентов – это наибольшее число. 14% британцев высказались за то, чтобы "в Великобритании больше не было монархии", а 8% признали, что монархом должен стать принц Гарри. Еще примерно 5% отдали предпочтение принцессе Анне, 2% – скандальному принцу Эндрю и 1% – принцу Эдварду.

еще в конце прошлого года в Великобритании начали готовиться к передаче престола принцу Чарльзу. Ему передавали все больше обязанностей монарха. В то же время Елизавета II назвала супругу принца Уэльского – следующей королевой.

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