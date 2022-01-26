Приянка Чопра, Кардашян, Кидман: звезды, ставшие родителями благодаря суррогатному материнству

Суррогатное материнство помогло многим людям, которые не могут естественным путем стать родителями, родить ребенка. Сейчас этим методом пользуются и мировые знаменитости, о которых читайте в материале.

Знаменитости выбирают услуги суррогатного материнства по разным причинам. Но они не скрывают, что пользуются новейшими методами медицины ради создания семьи.

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Звезды, которые воспользовались услугами суррогатных матерей

Приянка Чопра и Ник Джонас

Всего несколько дней назад звездная пара объявила, что стала родителями впервые. Эта новость была неожиданностью для поклонников, ведь "Мисс Мира 2000" не заявляла о беременности.

Однако пара объяснила, что на самом деле они воспользовались услугами суррогатной матери. Неизвестно, плотный рабочий график или другие обстоятельства привели именно к такому решению. К тому же в 2018 году Приянка Чопра объясняла, что хочет родить в ближайшие 10 лет.

Мы очень рады подтвердить, что мы родили ребенка благодаря суррогатной матери. Мы просим о конфиденциальности в это особое время, поскольку сосредоточены на своей семье,

– поделились супруги.



Приянка Чопра и Ник Джонас / Фото из инстаграма Приянки Чопры

Ким Кардашьян и Канье Уэст

Знаменитости были убеждены в том, что станут многодетными родителями. Так и случилось – сейчас бывшая пара воспитывает четверых детей. Впрочем, не все из них появились на свет естественным путем.

Так, старших детей Норт и Сейнта Ким Кардашян родила сама, тогда как Чикаго и Псалма выносила суррогатная мать. Светская львица объясняла, что решила стать мамой таким образом потому, что сталкивалась с проблемами во время первых двух беременностей.



Ким Кардашян с детьми / Фото из инстаграма звезды

Николь Кидман и Кит Урбан

Актриса хотела стать мамой, когда состояла в первом браке с Томом Крузом. Впрочем, у звезды произошел выкидыш, поэтому супруги усыновили двоих детей.

В браке с Китом Урбаном Николь Кидман смогла осуществить свою мечту и стала матерью дочери Сандей. Через 2 года, в 2010, пара все же воспользовалась услугами суррогатной матери и снова стала родителями дочери Маргарет.



Николь Кидман с мужем / Фото из инстаграма актрисы

Наоми Кэмпбелл

Новость о том, что Наоми стала матерью, ошарашила всех ее поклонников, ведь звезда ни разу не появлялась на публике с округлым животом.

Сама супермодель так и не призналась, действительно ли обращалась к услугам суррогатного материнства, однако это наиболее вероятный вариант. К тому же Кэмпбелл не раз высказывалась о том, что наука может помочь стать ей мамой.

Наоми Кэмпбелл с дочкой / Фото из инстаграма модели

Сара Джессика Паркер и Мэтью Бродерик

Знаменитая актриса и ее муж Мэтью Бродерик воспитывают троих детей – старшего родила сама женщина. Но впоследствии супруги решили, что суррогатная мать – "наиболее успешный" вариант для пополнения в семье.

Американка Мишель Росс родила для актрисы девочек-близняшек – Марион и Табиту.



Сара Джессика Паркер с дочерьми / Фото Getty Images

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Элтон Джон и Дэвид Ферниш

Элтон Джон и его возлюбленный Дэвид Ферниш мечтали стать родителями, поэтому по понятным причинам воспользовались услугами суррогатной матери.

Звездные родители присутствовали на обоих родах и "встречали" сына Закари Джексона и еще через несколько лет сына Элайджа Джозефа. Дэвид Ферниш считает, что старший сын похож на них обоих, ведь унаследовал его руки и нос Элтона.



Элтон Джон с возлюбленным и сыновьями / Фото Getty Images

Рики Мартин и Джван Йосеф

Известный пуэрториканский певец является многодетным отцом, и все его дети были выношены суррогатной матерью.

Он стал папой Матео и Валентино, когда еще был одиноким. Дочь Люси и сын Ренн же родились уже в браке с художником Джваном Йосефом. Поговаривают, что Рики Мартину помогла его двоюродная сестра.



Рики Мартин с мужем и детьми / Фото из инстаграма певца

Криштиану Роналду

Успешный футболист еще в 2010 году стал отцом с помощью суррогатного материнства. После старшего сына Криштиану-младшего на свет появились близнецы Ева и Матео.

Правда, уже в четвертый раз Роналду стал отцом благодаря любимой Джорджине Родригес. Но совсем скоро пару будет радовать не только Алана Мартина, но и Близнецы, которыми сейчас беременна модель.



Криштиану Роналду с Джорджиной Родригес и детьми / Фото из инстаграма Роналду